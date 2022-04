¿Cómo usar VPN en un iPhone?

Navegar en la red puede implicar algunos sacrificios, tales como exponer tu información personal. Esto se debe a que la información que se encuentra en la nube no siempre está segura pues puedes exponerte a hackeos y robos online.



Por ello, es importante tener una protección adicional que te brinde mayor seguridad en la red.



Las redes privadas virtuales (VPN) ofrecen una capa adicional de protección mientras navegas en la red. Estas funcionan cifrando los datos que salen de tu dispositivo, enviándolos a través de un servidor privado antes de que lleguen a su ISP, esto permite que toda la información que consumes en la red sea oculta del tráfico web, por lo que absolutamente nadie tiene la posibilidad de ver tu información.

Por esta razón, las VPN son redes que se están popularizando gracias a toda la protección que brindan a sus usuarios. Lo mejor es que puedes instalarla en cualquier dispositivo inteligente, ya sea tu laptop, tablet o smartphone.



Tener una protección adicional en tu celular es muy importante, ya que es el dispositivo que más se ocupa durante el día. Una VPN te brinda la protección que necesitas, sobre todo cuando tienes que conectarte a redes públicas de baja seguridad.



Si tu teléfono inteligente es un iPhone y quieres usar una VPN en este, en Tech Bit te mostraremos cómo hacerlo de forma muy sencilla para que puedas navegar con toda la seguridad que necesitas.



¿Cómo usar una VPN en mi iPhone?



Usar una VPN en tu iPhone es sumamente sencillo, lo único que vas a necesitar es tener una cuenta con un proveedor de VPN, para ello debes conocer qué proveedor es mejor.



Posteriormente harás la instalación de la aplicación y listo, en pocos minutos tu privacidad ya estará protegida.



Sigue las instrucciones para que uses tu VPN de manera exitosa.



Elige un proveedor



El primer paso y el más importante es elegir a un proveedor de VPN de buena reputación. Existen muchos proveedores compitiendo en el mercado para que lo contrates, sin embargo, hay que tener cuidado al momento de hacer la elección ya que no todos ofrecen los mismos servicios y algunos más allá de ayudarte puede perjudicar tu privacidad.



Por ello, en primera instancia debes considerar que el proveedor tenga como prioridad brindarte la seguridad y privacidad que necesitas, es importante que entre sus políticas de privacidad esté establecido que tus datos e información personal están protegidos y que no se venderán a compañías de terceros.



Además, también vale la pena considerar el precio de la VPN. Hay proveedores que te ofrecen servicios a altos costos, sin embargo, por lo regular los precios siempre deben ser accesibles e incluso hay quienes ofrecen ofertas para tu primera suscripción, así que también puedes hacer una comparación de precios antes de elegir.



Ojo, no porque sea más barato o caro es sinónimo de mejor o peor servicio.



Algunos proveedores que podemos recomendarte son NordVPN y Express VPN, los cuales ofrecen planes de protección para todos tus equipos, mayor velocidad en tu conexión, además de protegerte contra anuncios, rastreadores y malwares.



Una vez que elijas a tu proveedor, regístrate y continua con el proceso de instalación.



Instala la aplicación



Afortunadamente, las VPN cuentan con una aplicación móvil la cual, en este caso, puedes instalarla desde la App Store. Lo único que tienes que hacer para descargarla es ir a la tienda de aplicaciones, poner en el buscador el nombre de tu proveedor e instalar la app.



Al instalarla te pedirá tus datos de registro. Una vez que brindes la información requerida, puedes comenzar a usar la app siguiendo las instrucciones que salen en pantalla.



Elige el servidor al que te conectarás



Después de configurar la aplicación, te pedirá que te conectes a un servidor. Por default, la VPN te sugiere un servidor al que conectarte, el cual siempre es cercano a ti. Este ya te dará la protección que necesitas.



Sin embargo, una de las ventajas que tiene la VPN es que puedes conectarte a servidores más alejados de ti, lo cual te permitirá consumir contenido de otros países. Para ello solo deberás desplegar la lista de servidores a los que puedes conectarte y elige la región que estás buscando. Una vez que elijas al servidor, pulsa el botón de Encendido para conectarte.



¿Las VPN funcionan en todos los países?



Lamentablemente hay gobiernos que restringen o prohíben el uso de VPN debido a que quieren mantener un bloqueo de la información. Por esta razón es importante que todo el proceso antes mencionado se haga antes de que llegues a otro país.



Además, es recomendable a un servidor alejado del país en el que estas para que puedas continuar navegando ya que, en algunos casos, si eliges un servidor cercano, lo más seguro es que no funcione debido a restricciones de IP.



Para que no pases por esta situación, antes de viajar a otro país, investiga si es posible conectarte a otra VPN desde ese país.

