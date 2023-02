Cómo saber quién no te tiene agregado en su WhatsApp

Múltiples pueden ser las razones por las que una persona quiere saber si alguno de sus contactos en específico la tiene registrada en WhatsApp pues recordemos que se puede establecer comunicación por mensajes sin que sea necesario tener guardado el número. Si esto te interesa, hoy en Tech Bit tenemos para ti el truco perfecto para saber quién no te tiene agregado en su WhatsApp.



Antes, uno de los indicadores para saber si una persona tenía tu contacto registrado en WhatsApp era que te apareciera su foto de perfil, pues la mayoría de los usuarios tenían la configuración de mostrar su imagen solo para contactos. Sin embargo, esta fórmula no fue del todo eficiente, pues bien podía tener su foto para todo público, así como no tener foto de perfil y, más recientemente, elegir para quién es visible o no.



De tal manera que la persona no estaría del todo convencida de si su contacto estaba registrado, pues la foto de perfil, ya no era un indicador 100% confiable para detectarlo. No obstante, se ha descubierto una nueva técnica que no tiene nada que ver con la foto de perfil y que, incluso, es considerada perfecta e infalible para saber si estás registrado en el WhatsApp de otra persona.

Leer también: 4 apps para editar fotos antes de subirlas a tus redes sociales

Truco para saber quién no tiene registrado como contacto en WhatsApp

Este truco es considerado el mejor para corroborar qué persona no tiene registrado tu contacto en WhatsApp y todo se hace desde la aplicación; además, es funcional para los dispositivos con sistema operativo tanto iOS como Android, y no te llevará más de 5 minutos averiguarlo.



Llamada “Lista de Difusión”, WhatsApp creó esta herramienta con el fin de permitir “enviar un mensaje o archivo multimedia a varios contactos a la vez. Un mensaje enviado mediante una Lista de difusión le aparecerá a cada contacto de la lista como un mensaje individual”, explica la app desde su servicio de ayuda web.



Ahora bien, además de que no hay límite respecto al número de “Listas de difusión” que puedes crear, y puedes seleccionar hasta 256 contactos en cada una, lo realmente importante aquí es que uno de los requisitos para crear una nueva lista es “asegúrate de que todos los contactos guarden tu número en la libreta de su teléfono móvil, de lo contrario, no recibirán tu mensaje”.

Imagen: Captura de pantalla



De tal manera que, si el contacto al que le enviarás un mensaje a través de una Lista de difusión no tiene registrado tu teléfono celular, simplemente le será imposible recibir el mensaje, truco con el cuál te darás cuenta de lo que buscabas, si esa persona tiene registrado tu contacto.

Cómo saber quién no te tiene agregado a WhatsApp desde iOS

Para crear una lista de difusión de WhatsApp desde iOS lo que tienes que hacer es:



- Abrir WhatsApp.

- Pulsar “Listas de difusión” en la parte superior de la pantalla de Chats.

- Pulsar Nueva lista en la parte inferior de la pantalla de Listas de difusión.

- Buscar o seleccionar los contactos que quieras añadir.

- Pulsa “Crear”, y listo.

Cómo saber quién no te tiene agregado a WhatsApp desde Android

En el caso de Android, para crear una nueva Lista de difusión se deberá:



- Abrir WhatsApp.

- Ir al apartado de “Más opciones” señalado con 3 puntos en columna y después seleccionar “Nueva difusión”.

- Buscar y agregar los contactos que quieras añadir.

- Tocar la palomita verde, y listo.



Con este truco podrás saber si los usuarios a los que añadiste a tu lista de difusión y les enviaste un mensaje tienen tu contacto agregado en su WhatsApp pues de no ser así, el mensaje no les llegará.

Leer también: ¿Quién es y qué estudió el creador de TikTok?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters