¿Cómo publicar un GIF en Instagram?

Los GIF son imágenes en movimiento que han ganado bastante popularidad en redes sociales y apps de mensajería ya que suelen ser utilizados para expresar sentimientos o representar alguna situación.



Sin embargo, hay redes sociales como Instagram que no permiten publicar estos elementos en el feed de tu cuenta, aunque sí puedes utilizarlo en mensajes e historias. Pero existen algunas soluciones que te permitirán publicar GIFs en Instagram.



La principal razón por la que no puedes subir estos elementos a tu cuenta es porque el tipo de archivo no es compatible. Así que lo único que queda es convertirlos en video para que aparezcan en nuestro feed.

Leer también: Cómo ver en Google dinosaurios en 3D



Hacerlo es muy sencillo, solo tendrás que hacer uso de algunas aplicaciones que te permitirán darle a tu cuenta de Instagram un toque original. En Tech Bit te contamos los pasos que debes seguir.



Publica GIFs en Instagram



La primera idea que te damos para que puedas publicar un GIF en Instagram es descargando la app de GIPHY, la cual está disponible en la tienda de aplicaciones de Android y iOS. Una vez descargada esta aplicación deberás continuar con los siguientes pasos.



Abre la app y presiona en Comenzar, te pedirá crear una cuenta de usuario para comenzar a utilizar la aplicación.



Una vez creada tu cuenta, en la pantalla de inicio deberás pulsar el icono con forma de lupa que se encuentra en la parte inferior.



Posteriormente escribe la palabra clave para encontrar el GIF que desees. Seguidamente pulsa el botón de búsqueda.



Te saldrán varias opciones de GIFs, elige la que más te guste.



Cuando hayas encontrado el de tu agrado, pulsa icono que parece un avión de papel, aquí se abrirán las opciones para compartir. Elige la que tiene el icono de Instagram.



Aparecerán varias opciones para publicar, elige la de Feed. Se abrirá una nueva ventana en la que tienes la opción de recortar y editar el video.



Después, presiona la flecha azul que aparece en la esquina superior derecha para continuar hasta llegar a la ventana para publicar.



Cuando hayas colocado la descripción y marcado las opciones que aparecen debajo dale en Publicar y listo, ahora tienes un GIF en tu feed de Instagram.



Otra opción que tienes para publicar un GIF en tu cuenta de Instagram es descargando la aplicación llama GIF to Video, la cual está disponible únicamente en Google Play Store. Para usarla sigue los siguientes pasos:



Cuando la app esté descargada otorga los permisos correspondientes a la aplicación para que puedas utilizarla.



Al abrir la aplicación, en la parte inferior hay cuatro opciones: Local, GIPHY, Tenor y Reddit. Elige la opción que desees para extraer el GIF que quieras publicar en Instagram.



Cuando elijas el GIF presiona en Convertir.



Rápidamente se transformará en video y te saldrá la opción de Compartir, elige esta.



Aparecerán varias opciones, elije la de Instagram. Esto hará que el programa te redirija a tu cuenta de esta red social.



Recorta o edita el video si así lo deseas y posteriormente elige la descripción con la que quieres publicarlo.



Pulsa en Publicar y listo, ya tendrás un GIF en tu feed de Instagram.



Otras formas de usar GIFs en Instagram



También puedes utilizar los GIFs de otra forma en esta red social, tanto en tus historias como en los mensajes que envíes por aquí.



Para utilizarlos en las historias, primero deberás abrir el signo de más que aparecer en la parte superior derecha de la pantalla y elegir la opción que dice Historia. Elige la imagen que quieras subir o toma un fotografía o video. Posteriormente, cuando estés en la parte de edición ve a la opción que tiene un símbolo de carita en la parte superior, ahí te saldrán varias opciones como elegir alguna canción, poner hashtags, agregar fotos, entre otros.



Tienes que pulsar la opción que dice GIF, ahí te aparecerán varias opciones o tienes la posibilidad de elegir el buscador que viene en la parte superior para poner una palabra clave de lo que estás buscando, elige el o los GIFs que quieras colocar en tu historia y listo, ya podrás subirla.



Para enviar un GIF en mensaje deberás ingresar a la conversación de la persona a la que deseas enviarle este. En la parte inferior, en donde escribes el texto, aparecerá un icono con lo que parece una carita, pulsa ahí te saldrá GIPHY para que busques el GIF que deseas enviar. Elige el que más te guste y al pulsarlo se enviará automáticamente en la conversación.

Leer también: El botón SOS en iPhone puede salvarte la vida, así se activa



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters