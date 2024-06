Hoy, 30 de junio, celebramos el Día de las Redes Sociales. Desde su aparición, estas plataformas se han convertido en una herramienta de comunicación, además, para muchos significan una fuente de información que los mantiene al tanto de los acontecimientos del día a día.

Tal es su impacto, que muchas personas resguardan en las redes sociales información personal que suelen proteger al mantener sus cuentas privadas. Sin embargo, los ciberdelincuentes han visto una oportunidad en estas plataformas.

Ante su relevancia, es importante tomar en cuenta que una de las primeras protecciones que les podemos dar a nuestras redes sociales son las contraseñas seguras. Por ello, en Tech Bit te decimos cómo proteger tus cuentas de manera eficiente.

¿Qué debo considerar para crear una contraseña segura para mis redes sociales?

De acuerdo con Cyberpeace, una compañía especializada en seguridad, es importante "crear contraseñas fuertes u evitar errores comunes al usarlas".

La compañía señala que las contraseñas no se comparte, no se usan más de una vez y no se dejan en lugares públicos.

E incluso las comparan con las llaves de la casa: se protegen ante todo.

En este sentido, enlista algunas soluciones que debes tener en cuenta para crear contraseñas seguras para tus redes sociales.

Las contraseñas deben contar con un mínimo de 10 a 12 caracteres.

Evitar secuencias numéricas y unirlas con palabras comunes.

Incluir símbolos y alternancias entre mayúsculas, números y minúsculas.

Usar gestores de contraseñas o llaveros para almacenar contraseñas e implementar métodos biométricos para acceder a tus redes sociales.

No usar fechas de nacimiento o nombres de mascotas.

Una ves que hayas usado estas recomendaciones que brinda Cyberpeace, tus cuentas quedarán protegidas.

