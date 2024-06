La mayoría de las personas compramos nuestro celular con un proveedor de telefonía móvil. Estas empresas permiten a los clientes conectarse a su servicio de red por medio de una tarjeta SIM.

Sin embargo, hay momentos en que nuestro dispositivo pierde la señal. Este problema es común en zonas donde la cobertura no llega, cuando se va la luz, cuando atravesamos un túnel, cuando llueve o hay tormentas.

Al encontrarte en una situación de emergencia no podrás comunicarte. Pero no te preocupes porque en Techbit te explicamos cómo realizar llamadas desde tu celular cuando no tienes datos móviles.

Realiza llamadas desde tu celular sin cobertura de red. Foto: Unsplash

¿Cómo llamar si no tengo cobertura?

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios, se entiende por cobertura móvil a la zona geográfica en la que disponemos del proveedor de la compañía telefónica para recibir y realizar llamadas.

Al comprar un celular, es posible que el proveedor nos ofrezca una cobertura 2G, 3G, 4G Y 5G. Esta última es la más eficiente porque nos permite navegar a mayor velocidad. Pero no todo es perfecto y hay lugares donde perdemos conexión a la red.

Una solución consiste en realizar llamadas por WiFi. Según explica la página de Soporte de Google, a esta función se le conoce como “Llamada VoWiFi” y puede activarse por medio de la aplicación de llamadas del celular.

Con las llamadas por WiFi podrás hacer o recibir una llamada telefónica siempre que cuentes con una conexión WiFi, sin importar si es una zona con poca o ninguna cobertura móvil. ¿Quieres saber cómo activarlas?

Para Android:

Abre la app “Teléfono”.

Presiona los tres puntos verticales (en la parte superior de la pantalla) y selecciona “Ajustes”.

Localiza el apartado “Llamada VoWifi” y activa el botón. En caso de no verlo, significa que tu compañía móvil no admite la función.

Llamadas por WiFi en Android. Foto: Captura de pantalla

Para iOS:

Entra a la app "Configuración" y ve a "Red celular".

Pulsa la opción "Llamadas por WiFi".

Activa el botón "En este iPhone".

Llamadas por WiFi en iPhone. Foto: Captura de pantalla

Importante: En algunos casos, esta función puede tener un costo adicional. Te recomendamos consultar con tu compañía móvil para conocer las condiciones del servicio.

¿Cómo realizar llamadas con WiFi?

Una vez que configures la “Llamada VoWiFi” o "Llamada por WIFI", podrás comunicarte con tus contactos de manera normal. Aparecerá una alerta en la pantalla de tu celular con la que podrás saber que la función se encuentra activa.

Vale la pena aclarara que, en caso de no tener conexión WiFi, automáticamente las llamadas se realizarán por medio de tu proveedor de compañía. Ello quiere decir que utilizarás los datos móviles.





