Metrobús implementa nuevas tecnologías para renovar su sistema de acceso y recarga. Por lo que ahora no tendrás que preocuparte si olvidaste tu Tarjeta de Movilidad Integrada o si no cuentas con saldo disponible y no llevas dinero en efectivo suficiente para ingresar.

En conferencia de prensa, la directora general del Metrobús, Rosario Castro Escorcia, anunció la finalización del proceso de modernización de este sistema de transporte. Este cierre trae buenas noticias para los usuarios.

En ese sentido, ahora podrás pagar en todas las líneas del metrobús con tu smartwatch y smartphone. ¿Cómo funciona? En Tech Bit te explicamos.

¿Qué métodos de pago hay disponibles para el Metrobús?

Ahora puedes acceder directamente al Metrobús con tarjetas bancarias (Visa o MasterCard) sin contacto, billeteras electrónicas desde celulares y hasta smartwatch.

Lo mismo sucede con el uso de las máquinas de compra y recarga de la Tarjeta de Movilidad Integrada que se encuentran en las estaciones. Además de las mencionadas previamente, puedes hacer el pago con tarjetas bancarias dentro de la terminal, con dinero en efectivo o, bien, con CoDi, un sistema de cobro digital del Banco de México, que te permite hacer una transferencia directa con un código QR desde el celular.

También puedes ingresar saldo a dicha tarjeta a través de la aplicación de Mercado Pago, así como en la Red de Recarga Externa de Movilidad Integrada.

Estos métodos ya están disponibles en las siete líneas del Metrobús de la Ciudad de México. La línea 7 fue la última en modernizarse, un proceso gradual que inició desde septiembre de 2021 con las líneas 1, 2 y 3.

Así puedes pagar en el metrobús con tu smartwatch y smartphone

Si eres usuario del Metrobús, debes saber que ya puedes pagar con billeteras electrónicas desde celulares o relojes inteligentes que cuenten con tecnología NFC (Near Field Communication). Básicamente, es aquella que permite la comunicación y el intercambio de información de forma inalámbrica entre dos dispositivos.

El smartwatch y el smartphone, con posibilidad de acceder a billeteras electrónicas, podrán ser utilizados para pagar directamente en los torniquetes y autobuses del Metrobús. O, bien, puede funcionar para realizar compras y recargas de tu Tarjeta de Movilidad Integrada directamente en las máquinas que se encuentran en las estaciones.

Con la incorporación de métodos de pago bancarios, es probable que surjan dudas entre los usuarios sobre la seguridad de su dinero e información personal. La directora general del Metrobús, Rosario Castro Escorcia, explicó en conferencia de prensa que éstos “son 100% seguros” y que funcionan con “tecnología bancaria similar a la que se utiliza en los supermercados y restaurantes”.

De igual forma, la directora aclaró que el uso de cualquiera de estos métodos no conlleva “ninguna comisión para los usuarios”.

