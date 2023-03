Cómo hablar por WhatsApp con Dios

La tecnología sigue avanzando y sorprendiéndonos con sus alcances. Y es que más allá de facilitarnos muchas de nuestras tareas diarias nos permite realizar actividades nunca antes pensadas, por ejemplo, hablar con Dios. Si quieres descubrir cómo, solo necesitarás tu perfil de WhatsApp.

Los logros de la Inteligencia Artificial no se detienen. Hemos visto como esta tecnología se ha perfeccionado, no solo para descubrir el desarrollo de ciertas enfermedades, sino para irrumpir en campos que antes se pensaban exclusivos de la creatividad humana, como el arte.

Es precisamente gracias a estos sistemas que hoy es posible iniciar una conversación con Dios a través de WhatsApp, conoce cómo.

Habla con Dios a través de WhatsApp

Seguramente has escuchado hablar de ChatGPT, un bot con la capacidad de generar y seguir conversaciones en prácticamente todos los temas que ya está siendo utilizado en diversos ámbitos.

Pues a través de dicha herramienta puedes hablar con Dios desde WhatsApp. Por supuesto hablar directamente con la deidad, no importa en cuál creas, sigue siendo prácticamente imposible, pero el sistema God in a Box quiere acercarte a esa experiencia.



Imagen: God in a Box

Recordemos que la plataforma de IA ChatGPT tiene la capacidad de entender el contexto y el lenguaje de forma casi natural, lo que fue aprovechado por los desarrolladores para crear un bot que haga parecer al usuario que está manteniendo una conversación con Dios.

Para acceder a esta herramienta solo deberás seguir los siguientes pasos:

- Entra al sitio web de God in a Box.

- Verás un recuadro con la palabra Started en color verde.

- Será necesario que realices un registro, puedes hacerlo utilizando tu cuenta de Google.

- Posteriormente te pedirá que registres tu número de teléfono para que la plataforma se ponga en contacto contigo.

- El siguiente paso será enviar un mensaje de verificación al número que te aparecerá en la pantalla con el fin de confirmar tu identidad.

- Recibirás un enlace para poder interactuar con ChatGPT desde WhatsApp.

- Cuando le des clic podrás terminar de llenar tu perfil de usuario con detalles como tu edad, género y ubicación. Da clic en "Submit", y estarás listo para conversar con Dios.



Imagen: Pixabay

Es importante saber que solo podrás enviar 40 mensajes al mes de manera gratuita, si quieres extender tu conversación con Dios tendrás que pagar por ello.

Asimismo considera que, debido a la popularidad que ha adquirido ChatGPT los servidores suelen saturarse por lo que puede ser que tu experiencia no sea tan fluida y tengas que intentar varias veces antes de poder seguir la conversación con Dios que, por cierto, puede ser sobre cualquier tema, desde filosofía hasta cocina. Eso sí, solo considera que la IA está programada para no responder ante cuestionamientos tóxicos o dañinos y que no es infalible, así que no creas en todo lo que te diga.

¿Qué es ChatGPT?

ChatGPT es una tecnología basada en Inteligencia Artificial creada por la compañía OpenAI que ha logrado gran popularidad por su capacidad de mantener conversaciones de manera natural, casi humana.



ChatGPT quiere decir Chat Generative Pre-trained Transformer y básicamente es una herramienta de procesamiento de lenguaje natural por lo que está siendo empleada para tareas como redactar correos electrónicos, ensayos y código.

Lo que la hace tan poderosa es que se sigue entrenando. Es decir, con cada interacción que sostiene va aprendiendo lo que los humanos quieren decir cuando hacen una pregunta y responde con base en ello.



Actualmente su uso está abierto al público de forma gratuita debido a que se encuentra en su fase de investigación y recopilación de comentarios.

Si quieres probar esta herramienta, además de los pasos que ya dimos para hablar con Dios también puedes acceder a ChatGPT visitando el link chat.openai.com y crear una cuenta de OpenAI.

