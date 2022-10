¿Cómo crear tu propio meme?

Un meme, como ilustración dentro de un gran sistema de comunicación, como lo son las redes sociales, debe tener sentido, referencias, y facilidad para ser transmisible.



Es entonces, que lo que vuelve viral a un meme, es la capacidad que tiene para adaptarse a las vivencias individuales de los millones de usuarios en la red, por eso, debes buscar, ante todo, la identidad.



Si eres de los que desea destacar por dominar el arte de crear memes, pero no sabe cómo, ¡no te preocupes!, aquí te dejamos la guía para crear el meme perfecto.

¿Para quién es mi meme?



Tal vez ya tengas una idea clara y concisa de que meme hacer, pero si no, funciona muy bien pensar quien es tú público objetivo o el propósito que quieres lograr con él.



No es lo mismo hacer un meme para alguien de 20 años, que para alguien de 35, dado que los referentes no son los mismos, y mucho menos el humor. Tampoco es similar hacer un meme para el sector de doctores, como para el de mecánicos.



Con ello en mente, puedes comenzar a buscar los referentes que identifiquen a tu grupo o propósito objetivo.



Mantente al tanto de las tendencias



Para esto, puedes utilizar una imagen, que sea referente cultural; o una situación específica, a la que se le pueda cambiar la imagen. Y les puedes encontrar en películas, series, personajes públicos o videos de la red, que sean compartidos por un gran número de personas.



Los memes se alimentan de las tendencias y temas que nos hicieron reír hace algunos meses. Por eso es importante estar actualizado de las nuevas noticias o sucesos que han tenido impacto.



Generalmente, son los eventos del momento, cómo el estreno de series o eventos históricos, los que se viralizan más rápido en memes.



Corto y simple



En cuanto al texto que cerrará la idea, tiene que ser corto y conciso. Entre menos palabras, mejor. Esto debido a que la atención del usuario digital es muy breve, por lo que debes ser lo más contundente posible ent u mensaje.



¿Y luego?



Una vez tengas la idea, los referentes y el objetivo, para unificarlos se puede utilizar cualquier herramienta de diseño, desde la edición de fotografías en la galería del celular, hasta Photoshop.



Todo dependerá del tipo de meme que estás creando. Además de las herramientas señaladas, puedes instalar en tu teléfono aplicaciones que permitan agregar texto a tus fotos.



Galería del celular



En esta aplicación que todos los celulares tienen, se puede seleccionar el apartado “editar imagen”, y ya dentro de la edición, colocarle texto. Una vez hecho el diseño, se guarda y está listo para ser compartido.



Canva



En este sitio de diseño web, se puede elegir el formato o tamaño según la red social en dónde queramos colocar nuestro meme.



Una vez hecho el tamaño, se puede elegir en la barra izquierda “importar contenido”, para subir la imagen seleccionada, o “buscar elemento” para encontrar imágenes referentes a lo que queremos exponer.



Se colocará automáticamente en la plantilla, y en la misma barra, representada con una T, se puede colocar el texto, viendo en la parte superior, el color, tipo de letra y tamaño.



Ya que lo tengas listo, el botón de guardado está al lado derecho, en la esquina superior. Este, nos va permitir guardar en formatos variados, como png, jpg y PDF, que representan diferentes estándares de resolución aptos para algunas condiciones.



Photoshop



Si tienes este programa, es posible colocar imágenes desde la sección “abrir” y el texto desde la barra izquierda, señalada con una “T”.



Para guardar, tienes que guardar el documento o exportarlo en el formato que quieras, guardándose en el equipo de cómputo bajo el nombre que elijas.



Sobre el diseño



Generalmente se tiene dos plantillas: una donde el fondo es blanco y las letras negras, con la imagen al centro; y otra, con la imagen en todo el tamaño del formato y con letras blancas.



Crea ingeniosamente



Para crear tu meme ten en cuenta lo siguiente:



Como señalamos anteriormente, debes elegir una imagen. Puede ser de un programa de TV, de la prensa, o cualquiera de dominio público. Recuerda que lo llamativo de un meme, es la integración que tiene la imagen con el texto, como un cartón político, ya que forman un todo que da sentido a la obra.



Escribe un mensaje de texto breve. Procura que esté relacionado con la imagen o que contraste con ella.



Usa afirmaciones o negaciones textuales. Un buen recurso para comenzar y tomar un poco de inspiración, es utilizar frases o refranes alterados: “el que la hace la paga”.



Comparte

Una vez tengas listo tu meme, compártelo con tus amigos ya sea en tus redes sociales o a través de WhatsApp u otras plataformas digitales.



Recuerda que el mismo principio de estilo se puede aplicar a las historias en Instagram, a los hilos en Twitter y a los videos en YouTube.



En cuanto a WhatsApp, se pueden utilizar imágenes o stickers, tratándose de un mensaje, o repetir el esquema de arriba en los estados.



Para Facebook, puede funcionar cualquiera de las formas anteriores, o el uso exclusivo de texto como estado.



Al final, lo más importante es ver, hacer y compartir memes, porque con la práctica, se alcanza el éxito.

