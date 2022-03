¿Cómo cargar tu celular cuando se va la luz?

Hoy en día es prácticamente común que cualquier persona tenga a la mano un teléfono inteligente, incluso los chicos de educación básica tienen uno para estar en contacto con sus padres ante cualquier eventualidad.



Si bien es cierto que estos dispositivos son un gran aliado para millones de personas a tal grado de ser un gadget de primera necesidad dadas todas las cosas que permiten hacer a sus propietarios, dichas tareas pueden reducir en mayor o menor medida la carga de su batería.



A pesar de que la tecnología actual brinda a los teléfonos durar hasta aproximadamente dos días encendido con un consumo bajo, ciertamente en algún momento requerirás de cargar nuevamente la energía de tu móvil para seguir con tus actividades.

¿Qué hacer? No te preocupes, a continuación, te mostramos diversas maneras de cargar tu móvil incluso cuando no hay luz.





¿Cómo cargar tu celular cuando no hay luz?

Carga el móvil en tu auto



Si no tienes energía eléctrica en casa u oficina a causa de un apagón, y tu teléfono está por quedarse sin energía, puedes cargar la batería en casi cualquier automóvil que cuente con un puerto USB.



No obstante, debes considerar el hecho de que la carga podría ser más lenta de lo normal, sin embargo, no obstante, aunque a paso lento, tu teléfono podrá recargarse al 100% con un poco más de tiempo.



Sin embargo, ante una emergencia, puedes cargar la batería un 10% solo para lo básico y para no quedarte desconectado.



Carga reversible



Actualmente existen algunos móviles que cuentan con la opción de carga inversa, una tecnología que permite transferir energía de un teléfono a otro por medio de un cable o de forma inalámbrica.



Batería externa



Una de las formas más sencillas, útiles y sobre todo conocidas para cargar la batería de tu teléfono sin necesidad de conectarlo a la corriente, es utilizar una batería externa o “power bank”.



Con este pequeño gadget, que varía de precio dependiendo el número de cargas que ofrece, solamente debes conectar tu cable USB a USB Tipo-C para que cargue tu smartphone de manera rápida, fácil y cómoda.



