Cómo activar la función nueva difusión de WhatsApp

WhatsApp suele sorprendernos con constantes actualizaciones con la intención de hacer la app más útil, sencilla y divertida. Y aunque algunas herramientas se adoptan más rápido que otras, hay algunas que llevan tiempo disponibles y pocos conocen y utilizan, es el caso de las listas de nueva difusión.

Esta función puede utilizarse desde hace mucho en la app de mensajería, seguro las has visto como parte de las opciones en el menú, pero quizá nunca la has probado y te tenemos una noticia, es muy útil si quieres enviar el mismo mensaje a varias personas sin que aparezca la leyenda de reenviado.

Para qué sirve la función de Nueva difusión

Si entras al menú principal de WhatsApp, entre las opciones que encontrarás está la de Nueva difusión que sirve para enviar el mismo mensaje a varios contactos a la vez.



Estamos seguros que en otras ocasiones has enviado el mismo mensaje a diversos chats entonces ¿cuál es la diferencia con esta herramienta? La principal es que no aparecerá el “reenviado” en la conversación, por lo que el otro no sabrá que mandaste lo mismo a varios.

A través de esta opción puedes elegir hasta a 256 contactos para enviarles el mismo mensaje o contenido multimedia sin tener que crear un grupo.

Además, como cada persona recibirá el mensaje de manera individual, verás sus respuestas en el chat correspondiente, así que podrás seguir la conversación con cada uno. Por lo que resulta muy útil en casos como enviar una invitación, dar una noticia o desear feliz navidad o año nuevo.

Una vez que crees una lista de difusión esta se quedará guardada y podrás seguir utilizándola cada vez que la requieras. Aunque vale la pena decir que solo la podrás armarla con los destinatarios que tengan tu número de teléfono guardado en sus listas de contactos.



¿Cómo crear una lista de difusión en WhatsApp?

Ahora que ya conoces para qué sirve la función nueva lista de difusión comienza a utilizarla, te explicamos paso a paso cómo crear una.

Si tu celular es Android:

- Abre WhatsApp y da clic en los tres puntos de la esquina superior derecha de la pantalla para desplegar el menú principal.

- Elige la opción nueva difusión.

- A continuación deberás seleccionar los contactos a los que deseas enviar el mismo mensaje, pueden ser hasta 256.

- Entonces se abrirá un chat en donde podrás escribir lo que desees o adjuntar algún archivo.

- Cuando esté listo dale enviar y el mensaje llegará a cada uno de los contactos que hayas elegido.

Si tienes un iPhone los pasos a seguir son muy parecidos:

- Abre WhatsApp y entra al menú principal de la app.

- Selecciona Listas de difusión en la parte superior de la pantalla de Chats.

- Da clic en Nueva lista en la parte inferior de la pantalla.

- Elige los contactos que quieras añadir y finalmente pulsa en Crear.

- Ya podrás enviar mensajes a varios contactos a la vez.

Si quieres editar la lista de difusión, tan solo ingresa a ella, da clic en Más opciones y entonces podrás agregar o quitar contactos.

Y cuando ya no la necesites, en la pantalla de chats, deja presionada la lista de difusión y cuando se ilumine pulsa en el ícono del bote de basura y confirma que quieres eliminarla.

