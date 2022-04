¿Cómo acelerar la conexión de datos de tu teléfono?

Con la importancia que tiene la comunicación en línea en estos momentos, es imprescindible contar con datos móviles para poder navegar en cualquier parte que estés desde tu smartphone.



Todas las posibilidades que te brinda este pequeño aparato son enormes, ya que puedes comunicarte, navegar en redes sociales, ver y escuchar contenido multimedia e incluso trabajar. Sin embargo, el único gran problema que puedes encontrar es una conexión de datos lenta.



A veces no importa que tengas un celular construido con lo último de la tecnología ya que esto no garantiza una mejor conexión a la red. Existen muchas razones por las que tus datos pueden fallar, ya sea que haya un problema con tu operadora móvil o puede que en el lugar en el que estás no tenga buena cobertura.



Si estás pasando por este problema, no te preocupes, en Tech Bit te ayudamos a resolverlo con estos sencillos trucos que mejorarán la velocidad de conexión de tus datos móviles y que te permitirán navegar sin mayor problema.

¿Qué hacer si mi conexión de datos móviles falla?



Tener una mala conexión de datos móviles es un problema común, pero con solución, solo debes seguir alguno de los siguientes consejos que te pondremos a continuación. Ojo, si el problema persiste entonces tendrás que ponerte en comunicación con tu proveedor de servicios móviles para arreglar la situación.



Reinicia tu smartphone

Lo primero que debes hacer cuando estén fallando tus datos móviles es reiniciar tu celular. Con ello, te darás cuenta si tu smartphone no tiene un error puntual, es decir, puede que lleve mucho tiempo encendido y que ya haya acumulado muchos datos de conexión en la cache, lo cual le impide seguir navegando con facilidad.



Al reiniciarlo estos datos se eliminarán de forma automática y la velocidad de conexión se reestablecerá por lo que podrás seguir navegando las siguientes horas sin ningún problema.



Deshabilita las aplicaciones que consuman muchos datos



Existen algunas aplicaciones que consumen muchos datos móviles y pueden sobrepasar la capacidad de la tarifa que tienes contratada. Por esta razón, deberás detectar cuáles son aquellas aplicaciones que están acaparando parte importante de la conexión de datos para que la desactives o desinstales en cuanto puedas.



Para ello, deberás ir a Ajustes y pulsar la opción que dice Uso de datos, ahí te dará la opción de Ver detalles, al pulsarla saldrá una lista de cómo se han consumido los datos y cuáles han sido las aplicaciones que más utilizan estos.



Si esas aplicaciones no son muy importantes, te recomendamos que las desinstales o desactives para evitar que sigan consumiendo tus datos y para que la navegación sea más rápida.



Revisa tu tarifa de datos



Algo que también debes tener presente es el paquete de datos que tienes contratado. Puede que esté limitado y por esta razón no se ajuste a tus necesidades. Para ello deberás investigar con tu proveedor de servicios de datos móviles cuántos son los megas que tienes para usar y si no son suficientes, contratar un plan que te ofrezca más.



Además, puedes activar las notificaciones que te avisen cuando hayas gastado una cantidad concreta de datos para que sepas cuando estas a punto de llegar al límite y puedas adquirir más megas.



Deshabilita el modo de ahorro de datos

En ocasiones habilitamos el modo de ahorro de datos porque no queremos rebasar el límite de nuestra tarifa, sin embargo, esto puede ser contraproducente para nuestra navegación móvil. Esto se debe a que ebste modo limita funcionamiento de muchas aplicaciones y a su vez hace que todo funcione más lento en el celular ya que su objetivo es que el usuario no gaste tantos megas.



lo mejor será desactivar esta opción y habilitar las notificaciones que te avisan cuando llegaste a un límite de datos Pues así tendrás un control de los megas que has gastado hasta el momento.



Utiliza un a VPN



Usar una VPN tiene muchos beneficios, por ejemplo, te da mayor seguridad de navegación y nadie podrá tener acceso a tus datos de búsqueda o información personal. y algo más en lo que te pueda ayudar es en tu conexión móvil.



Algunas aplicaciones de VPN ofrecen megas gratuitos para que navegues en internet todo el tiempo que necesites y además te brinda la protección necesaria para que nunca te pongas en riesgo mientras estás en línea. Las tiendas de aplicaciones te ofrecen varias opciones de VPN sólo debes elegir la que se ajuste a tus necesidades.



Restablece tu conexión



como última opción te recomendamos restablecer tu conexión, pero antes de hacerlo debes tomar en cuenta que todos los parámetros que tenías guardados en tu celular se eliminarán, es decir los puntos de acceso WiFi, dispositivos Bluetooth, etc.



Para lograrlo, debe centrar ajustes y elegir la opción que dice sistema, se desplegará un menú en donde dice opciones de recuperación, ahí debes elegir la opción restablecer datos de wifi, red móvil y Bluetooth. en la parte de abajo hay un pequeño recuadro que dice restablecer ajustes, pulsa ahí.



Con ello se restablecerá la conexión y tus datos móviles mejorarán su velocidad.



