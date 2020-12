Cinco regalos de Xbox para gamers

El año 2020 está a punto de llegar a su fin. Lo cual significa que la época de las chamarras y el ponche caliente ha llegado. Con eso, la temporada donde todos comenzamos a pensar qué le vamos a regalar a nuestros familiares y seres queridos en general. A veces, pensar en obsequios para todos no es sencillo… por eso en Tech Bit te queremos ayudar.

Si tienes un gamer en casa o uno de tus seres queridos es aficionado a los videojuegos y a los productos de Xbox, seguramente podrás encontrar el regalo perfecto entre estos artículos sugeridos.

La lista de regalos

1. Xbox Game Pass Ultimate. La primera opción es el servicio de suscripción de la compañía. Si no sabes qué tipo de videojuegos son los preferidos de quien recibirá el regalo, seguro aquí encontrará algo de su interés. ¿La razón? Esta membresía incluye todos los beneficios de Xbox Live Gold, más de 100 títulos de alta calidad para consolas y PC, así como EA Play. Desde el pasado 10 de noviembre, EA Play está disponible en consolas Xbox como parte de este servicio. Además, a partir de diciembre, los miembros con una suscripción a Ultimate o PC podrán descargar y jugar títulos de la biblioteca EA Play en PC con Windows 10.

2. Cyberpunk 2077. Este título es uno de los más esperados del año, su fecha de estreno fue el 10 de diciembre. Por lo tanto, es un excelente regalo para estas fechas decembrinas. Este es un videojuego de acción y aventura de mundo abierto ambientada en Night City, una megalópolis obsesionada con el poder, el glamour y la modificación del cuerpo. Tomarás el control de V, un forajido mercenario quien va tras un implante único de su tipo y clave de la inmortalidad.

3. Control inalámbrico de Xbox. A algunos gamers les gusta coleccionar controles de Xbox. Si ese es el caso de la persona en quien pensaste para darle algo relacionado con videojuegos, seguramente los nuevos modelos de controles inalámbricos para la Xbox Series X serán una gran opción. Los puedes encontrar en tres nuevos colores: Negro Carbón, Blanco Robot y Azul Deslumbrante. Además, otra de las ventajas de este nuevo modelo es que te permitirá emparejar, jugar y cambiar rápidamente entre dispositivos, entre los cuales se pueden mencionar: Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10 y Android.

4. Minecraft. Si el gamer en cuestión es pequeñito, lo más probable es que Minecraft sea uno de sus juegos favoritos. Este es un título donde la creatividad de los jugadores es retada. En este mundo, lleno de cubos, materiales distintos y criaturas de muchos tipos, los jugadores pueden explorar mundos infinitos y construir toda clase de cosas, desde la casa más simple hasta el castillo más grandioso.

Una de las ventajas de Minecraft, es que permite la supervisión de los padres de una rápida y sencilla manera a través de las opciones de control parental de Microsoft. Por otro lado, si la versión clásica no es una opción porque ya la tienen, puedes optar por Minecraft Dungeons, un título de acción y aventuras inspirado en los juegos clásicos de mazmorras y ambientado en este universo.

5. Consola Xbox Series X|S. Si quieres dar un regalo un poco más costoso, y tu gamer predilecto no tiene dónde jugar, con una de las consolas de nueva generación de Xbox seguro le sorprenderás. Si tienes un presupuesto un poco más ajustado, la hermana menor es la opción. La Series S es ideal para quienes prefieren jugar en digital; es decir, a quienes no les importa no tener lector de discos físicos.

Por su parte, la Xbox Series X (con un precio aproximado de 13 mil 999 pesos) cuenta con un alto rendimiento de GPU y permite la reproducción de juegos 4K nativos con hasta 120 fps. Además, es retrocompatible con ciertos títulos. Por lo que quienes cuentan con videojuegos físicos de generaciones pasadas, los podrán jugar en esta nueva consola.