Charli-D'Amelio-la-primera-en-alcanzar-100-millones-de-seguidores-en-TikTok

Las redes sociales crearon un nuevo tipo de “famosos”. Personas que por su simpatía, físico, bailes, u otras habilidades, son vistas por millones sin tener detrás a un patrocinador o una gran empresa. Y hoy te vamos a hablar de Charli D'Amelio, la primer creadora en TikTok en alcanzar los 100 millones de seguidores.

Para que te des una idea de lo relevante que ha llegado a ser la tiktoker, tiene el doble de seguidores que Will Smith, tres veces más que The Rock (Dwayne Johnson), cuatro veces más grande que Selena Gomez y cinco veces más grande que Kylie Jenner y Ariana Grande.

También destacan que alcanzó los 100 millones de suscriptores en un tiempo récord. En YouTube, pasaron 14 años antes de que cualquier canal alcanzara los 100 millones. D'Amelio solo comenzó a publicar en TikTok en mayo de 2019.

De acuerdo con la propia joven de 16 años, inició en TikTok ni siquiera tener su propia cuenta. “Hacía videos en los teléfonos de mis amigos que sí tenían TikTok y les decía: '¿puedes enviarme eso? Se ve tan bien'. Pero finalmente decidí crear mi propia cuenta porque me estaba divirtiendo mucho haciendo estos videos de baile, aunque me daba vergüenza admitirlo. Bajé la aplicación, comencé a bailar, mis videos comenzaron a ser cada vez más populares y desde entonces han sucedido muchas cosas”, declaró Charli D'Amelio en una entrevista para Variety.

La adolescente que vive en Connecticut, Estados Unidos, básicamente tiene videos en los que se le puede ver bailando. “El baile ha estado en mi vida desde siempre, hay videos de mi bailando desde antes de que pudiera caminar”, bromeó con Jimmy Fallon en su programa de entrevistas.

Su talento le ha valido que la cantante Jennifer López la contratara para crear la coreografía de su canción Pa’ ti, que interpreta junto con Maluma. También fue invitada a comentar el NBA All-Star Game, en febrero de este año.

De acuerdo con los especialistas, la joven le debe su fama a la manera en que trabaja el algoritmo de TikTok que, a diferencia de otras redes que busca conectar a los usuarios con sus amigos, se basa en el descubrimiento y va aprendiendo de las preferencias para mostrar más contenido similar. Y, como al sistema “le gustaron” desde el inicio los videos de Charli los recomendó una y otra vez pues, cuando inició su perfil, los contenido de baile no eran tan comunes como ahora, además lo hacía parecer simple y divertido.



@charlidamelio

A HUGE THANK YOU TO EVERYONE WHO HAS HELPED ME REACH 100 MILLION SUPPORTERS!!! AND ANOTHER HUGE THANK YOU TO @tiktok I LOVE EVERY ONE OF YOU!!!

original sound - charli d’amelio