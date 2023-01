CES 2023, HyperX anuncia HX3D

HyperX, el equipo de periféricos para juegos de HP y marca de juegos y deportes electrónicos reveló hoy HX3D, un nuevo programa que brinda a los jugadores una variedad de formas de personalizar su equipo de juego favorito aprovechando la tecnología de impresión 3D de HP.



HyperX aprovecha la tecnología de impresión 3D de HP



HyperX presentará una vista previa de ejemplos de teclados, auriculares, mouse y otros productos de juegos personalizados durante CES 2023. La primera serie planificada de actualizaciones de periféricos impresos en 3D son teclas personalizadas de edición limitada, diseñadas para encajar en HyperX y la mayoría de los otros teclados mecánicos, disponibles para los consumidores. durante los próximos meses.

“Sabemos que a los jugadores les encanta la personalización, dedican mucho tiempo y esfuerzo a actualizar todo tipo de elementos del juego, desde personajes hasta máscaras, armas y más”, dijo Daniel Kelley, director global de marketing de HyperX.



“HX3D lleva este amor por personalizar una experiencia de juego al mundo físico y permite una amplia gama de formas divertidas de actualizar y personalizar nuestro galardonado equipo HyperX”.



HyperX colaborará con desarrolladores de juegos, equipos de deportes electrónicos, creadores de contenido, personas influyentes y equipos creativos internos para crear y diseñar productos amigables para los fanáticos que se pueden usar mientras juegan o se pueden coleccionar como recuerdos o coleccionables preciados.



HyperX exhibirá su primera tecla personalizada de edición limitada en CES



Durante CES 2023, HyperX exhibirá su primera tecla personalizada de edición limitada, basada en un diseño único de HyperX Cozy Cat desarrollado por HyperX y votado por su comunidad de jugadores.



Los productos HX3D se producen en las impresoras 3D de HP Inc. como parte de la creciente cooperación con HP Inc., aprovechando su experiencia y aportando sinergia, innovación y habilidades de impresión en color a los juegos.



Los productos de personalización de HyperX se fabrican con nailon en polvo reutilizado que no daña el medio ambiente.





Se planean lanzamientos adicionales de teclas durante todo el año con colaboraciones de diseño planeadas con creadores, personas influyentes, embajadores y otras celebridades y socios no endémicos. Con la introducción de HX3D, HyperX lleva el siguiente nivel de personalización a los juegos.

