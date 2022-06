Celebra el 5° aniversario de Xbox Game Pass en México

El 1 de junio de 2017, Xbox Game Pass fue lanzado, desde entonces ha evolucionado y ampliado su catálogo de juegos en consola, PC y dispositivos móviles a través de la nube.



En el marco de su quinto aniversario, Xbox celebra con su comunidad y todo tipo de fan del gaming durante el día más feliz del año, el Yellow Day, con dos murales escondidos en las calles de la Ciudad de México que guardan una sorpresa: las primeras 200 personas que se tomen una fotografía con alguno y la compartan etiquetando a @XboxMexico ganaran una membresía de tres meses de Xbox Game Pass Ultimate.



Yellow Day



Fue el psicólogo británico, Cliff Arnall, el autor de la fórmula que indica que el 20 de junio es el día más feliz del año por el clima cálido que rodea a esta fecha y la temporada de vacaciones, siendo ideal para socializar y pasar un buen rato con amigos y familia.



Cliff también fue el creador de la ecuación para determinar el Blue Monday, el día más triste del año, opuesto al Yellow Day.

Los murales de Microsoft



Los dos murales que celebran el aniversario de Xbox Game Pass en el Yellow Day plasman lo que representa el servicio: dinamismo, aventuras, diversos universos llenos de colores, misterios por descubrir y más, a través de algunos de los personajes más icónicos de su catálogo.



El primero se encuentra entre las calles de la Colonia Juárez y retrata a Marcus Fenix, Sargento de la COG en Gears; el mítico Spartan John-117, mejor conocido como Master Chief de Halo; y Tyler Ronan, el coprotagonista de Tell Me Why.



El segundo se encuentra en una avenida da la Colonia Roma Norte, integrado por Lesedi Singh, hija del pirata más grandioso que ha navegado por el mar de Sea of Thieves; el cuadrado pero carismático Steve de Minecraft; el intrépido acróbata y psíquico que protagoniza Psychonauts 2, Razputin Aquato; y los alocados sapos Rash, Zitz y Pimple, de Battletoads.

