Debido a la pandemia por el coronavirus, la cual ha afectado a todo el mundo, la forma en la que se realizaban diversas actividades ha cambiado drásticamente, una de ellas es la educación en todos los niveles, la cual paso de ser generalmente presencial, a prácticamente digital.

Ello llevo tanto a maestros como a alumnos a adaptarse a una nueva realidad, en la que el uso de las nuevas tecnologías son esenciales para cubrir los temas del ciclo escolar en curso.

No obstante, el cambio no ha sido fácil para muchos estudiantes. Al respecto, Jana Coombs, una madre de Georgia, Estados Unidos, capturó con su teléfono el momento en que su hijo de 5 años, llora al sentirse frustrado por el hecho de no comprender la clase virtual que estaba estudiando.



Al verlo sufrir, Coombs supo que tenía que hacer algo. Así que tomó una foto y la compartió en línea el 17 de agosto, con la esperanza de crear conciencia sobre la dificultad que enfrentan algunos estudiantes al no estar en un aula, de acuerdo con el portal en inglés CNN.

"Simplemente tomé esa foto porque quería que la gente viera la realidad", dijo Coombs a WXIA, firma filial de CNN. "Y luego se acercó y nos abrazamos y yo estaba llorando junto con él".

El pequeño hijo de Coombs se encuentra en el jardín de niños, no obstante, el pequeño no aguantó la presión y lo brusco del cambio, por lo que comenzó a llorar. La instantánea que fue compartida por la madre del infante en redes sociales, rápidamente se volvió viral, y generó varios mensajes de apoyo.

Es importante señalar que, Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia de coronavirus con más de 5.7 millones de infectados y casi 200 mil muertos en todo el país, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins.

La mayoría de los sistemas escolares de la nación dirigida por el presidente Donald Trump, decidieron comenzar el año escolar completamente en línea, pero algunos educadores dieron la bienvenida a los estudiantes al campus a tiempo completo. Solamente unas cuantas escuelas están haciendo una combinación de ambos.

Coombs le dijo a CNN que cree que los niños, incluido su hijo, están sufriendo sin la opción de aprender en persona.

"La educación es esencial para estos niños y es más que uno más uno es igual a dos", dijo Coombs a CNN. "La socialización y la experiencia práctica es la forma en que los niños de primaria aprenden mejor".

La madre dijo que también lo siente por otras familias. "Hacer malabares con una casa, tener un bebé, recibir 5 mil correos electrónicos al día de todos sus maestros, tratar de mantenerse al día ... diferentes aplicaciones, diferentes códigos, diferentes plataformas, algunos enlaces no funcionan", dijo Coombs a WXIA. "Estás corriendo de una computadora portátil a otra".

Aún así, dijo que está agradecida por los maestros que han hecho "todo lo posible para hacer que esto sea lo menos doloroso posible".