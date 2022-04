Es posible que Canadá pronto siga los pasos de Australia al hacer que las empresas de Internet paguen a los editores de noticias por utilizar su contenido.



Canadá obligará a Google y Facebook a pagar por las noticias

De acuerdo con el medio CBC News, el gobernante Partido Liberal de Canadá introdujo una legislación que requiere que Facebook, Google y otras empresas tecnológicas compensen a los medios de comunicación por reproducir o facilitar el acceso a su contenido.

El dinero ayudaría a fomentar la "sostenibilidad" de las noticias canadienses, aseguró el gobierno.



Asimismo, las empresas que no paguen a los editores estarían sujetas a un arbitraje vinculante liderado por el regulador de telecomunicaciones de Canadá, la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones.



La CRTC también decidirá qué fuentes de noticias califican para la compensación.



Los funcionarios vieron esto como una cuestión de necesidad. El ministro del Patrimonio, Pablo Rodríguez, afirmó que la industria de las noticias y de la información se encuentra "en crisis", por lo que los editores no pueden depender solamente de los ingresos publicitarios como lo habían hecho en el pasado. Esto simplemente abordó un "desequilibrio del mercado", dijo.



Google apoya el acceso a las noticias



Asimismo, se pidió ya los comentarios de Google y Facebook al respecto. En el pasado, han sostenido que los editores se benefician del tráfico dirigido a sus sitios web a través de los resultados de búsqueda y las publicaciones en las redes sociales.



También amenazaron con deshabilitar los servicios en lugar de pagar a los editores, aunque Google finalmente cedió en Australia y llegó a acuerdos para evitar una batalla de arbitraje.



En una declaración a CBC News, Google dijo que estaba "revisando cuidadosamente" la legislación y "apoyando completamente [ed]" el acceso a las noticias.



Legislación ¿posible?



La legislación bien puede pasar, aunque los liberales no tienen mayoría en la Cámara de los Comunes de Canadá, recientemente llegaron a un acuerdo con el Nuevo Partido Democrático para promover proyectos de ley que reflejen intereses compartidos.



Si funciona o no como se prometió es otra preocupación. Como advirtió el presidente de investigación de Internet de la Universidad de Ottawa, Michael Geist, existe la preocupación de que el papel de la CRTC conduzca a que solo un "puñado" de grandes empresas se beneficie a expensas de las empresas más pequeñas. Si es así, es posible que no evite más daños a la industria de noticias del país.



Cabe señalar además, que la gerente de políticas públicas de Meta, Rachel Curran, dijo que su compañía estaba "actualmente revisando" la legislación y que haría más una vez que "entienda completamente" la naturaleza del proyecto de ley.



"Estamos revisando cuidadosamente la legislación para comprender sus implicaciones. Apoyamos plenamente garantizar que los canadienses tengan acceso a noticias autorizadas y esperamos trabajar con el gobierno para fortalecer la industria de las noticias en Canadá".

