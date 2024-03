Todo quedó reducido a un problema técnico, de acuerdo con Meta. La mañana de este martes 5 de marzo, usuarios de Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp, principalmente, indicaron que no pudieron entrar a sus perfiles.

El corte tuvo un impacto internacional, y si bien no existe un número de la afectación por parte de la compañía fundada por Mark Zuckerberg, lo que sí se conoce es que Meta cuenta con una base de casi 4 mil millones de usuarios mensuales en sus distintas aplicaciones.

Lee también: ¿Por qué se cayó Facebook e Instagram? Esto sabemos

En el caso específico de Facebook, los reportes alcanzaron un pico de 538 mil incidencias en Estados Unidos, en tanto que en Instagram, de 91 mil.

Sobre todo por el incremento de la demanda de usuarios para señalar el incidente, el corte también pudo afectar los servidores de Google y otras tecnológicas. Eso es lo que se ha visto en el pasado con acontecimientos del tipo.

A pesar de que Elon Musk aprovechó su red social X para mofarse de la situación: “Si estás leyendo este posteo, es porque nuestros servidores están funcionando”, lo cierto es que también se presentaron breves interrupciones en la plataforma que antes era conocida como Twitter.

Una vez que se restableció el servicio, por lo menos en Facebook, las personas tuvieron que reingresar sus credenciales para iniciar sesión nuevamente, un asunto que no es menor, especialmente para aquellos que no tienen a la mano su contraseña (o no la recuerdan).

Lee también: Cómo recuperar mi contraseña de Facebook si no la recuerdo

Queda la duda también de qué pasa con aquellos negocios que dependen completamente de redes sociodigitales como WhatsApp, Messenger o Instagram para presentarse con sus clientes. ¿Qué repercusiones les deja que no puedan comunicarse con ellos por un par de horas?

Lo que queda de manifiesto es que las implicaciones de un fallo de esta naturaleza van más allá del error técnico.

Lejos de la broma de que todo el mundo va a X luego de que se cae Facebook o Instagram, lo verdaderamente interesante sería tener un reporte del impacto en los usuarios y negocios cuando se presenta un corte tecnológico como el que se dio este martes 5 de marzo.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters

Luis Miguel Paredes es editor general de la sección Tech Bit de EL UNIVERSAL.