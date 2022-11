Buen Fin 2022: Crea un hogar inteligente con estos gadgets

Se calcula que en el mundo habrá 29 mil 300 millones de objetos conectados a internet tan pronto como el próximo año. La mitad de ellos, según un reciente estudio de la empresa de tecnología e infraestructura Cisco, serán dispositivos y productos vinculados a la tendencia del Internet de las cosas (IoT).



De esta manera, cada vez más sensores de movimiento, cámaras de seguridad, videotimbres, altavoces inteligentes, sirenas y alarmas de vigilancia y pantallas con aplicaciones de domótica estarán apareciendo, impulsadas por diferentes marcas, para hacer a los hogares sitios más inteligentes y bajo monitoreo constante, sin importar en dónde estén las personas.



Para que no te quedes fuera de esta “moda” o tendencia que llegó para quedarse, a continuación te mostramos algunos dispositivos compatibles entre sí a través del ecosistema de aplicaciones y controles con comandos de voz que ofrece Alexa, la asistente virtual personal desarrollada por Amazon.

Sin embargo, es necesario mencionar que, en el caso de los dispositivos Ring, estos también se pueden controlar a través de su propia app, disponible para iOS y Android.



Toma en cuenta que, para iniciar con tu casa inteligente, no necesitas adquirir todos los dispositivos. Puedes iniciar con uno, el que consideres más adecuado a tus necesidades.



Floodlight Cam Wired Pro

Características



La Floodlight Cam Wired Pro es una cámara de seguridad pensada para exteriores ya que tiene funciones de detección de movimiento 3D, vista aérea, sirena de 110 decibeles y reflectores LED de alta intensidad.

Este equipo de seguridad determina con precisión la trayectoria de un movimiento y gracias a su nuevo sistema Audio+ (con micrófono de matriz y cancelación de eco), se puede escuchar con mayor claridad lo que está ocurriendo en torno a una propiedad.



Además, podrás recibir en tu smartphone, notificaciones en tiempo real de cualquier movimiento alrededor de tu hogar. Incluso, con la App de Ring, podrás conversar con las personas que estén cerca de la Floodlight Cam. De ser necesario, podrás hacer sonar la alarma para ahuyentar a los intrusos.



Precio aproximado: 5 mil 119 pesos





Video Doorbell Pro 2

Características



Este timbre premium ahora cuenta con una mejor calidad de grabación y un ángulo de visión más amplio (resolución HD).



Como es un sello de los productos de la compañía Ring, el dispositivo puede detectar quién se acerca o pasa enfrente de tu puerta con visión de cuerpo completo expandida y video a 1536 p. Asimismo, funciona correctamente en medio de la oscuridad o con mal clima, ya que incluye tecnología de visión nocturna a color de alta resolución.



También es compatible con vistas aéreas, para registrar movimientos desde una nueva perspectiva, lo que hace más sencillo la detección de intrusos merodeando.



Se pueden personalizar las zonas de movimiento, para determinar las áreas en las que se activará un perímetro de detección.



Precio aproximado: 4 mil 224 pesos





Echo Studio

Características



Esta es la bocina diseñada por Amazon con las mejores prestaciones. Este año se actualizó para mejorar la calidad del sonido. Esto lo logra a través de su nueva tecnología de procesamiento de audio espacial con lo que se alcanza una mayor gama de frecuencias.



Su sonido adaptativo reconoce el tipo de contenido que se está reproduciendo para “ecualizarse” y hacer que esa canción y cualquier otro sonido se escuche con mayor claridad. Los modelos de este 2022 incluyen un nuevo color blanco.



Precio aproximado: 4 mil 499 pesos





Echo Dot con reloj

Características



Se trata de uno de los dispositivos consentidos de los usuarios Echo debido a su diseño llamativo, funciones y tamaño reducido. La generación lanzada este 2022 tiene control de rango personalizado y reproduce voces más claras y, según Amazon, hasta el doble de graves que la generación anterior.



Como todos los dispositivos de la serie Echo, incluye Alexa, para pedirle con la voz que haga acciones como encender luces, poner temporizadores o reproducir música.



Precio aproximado: mil 549 pesos





Echo Show 15

Características



Por su diseño, el Echo Show 15 puede ajustarse a las paredes. Para esto, incluye todos los materiales y tornillería que necesitas para su instalación, debes seguir el instructivo para montarla de manera correcta.



Su pantalla es táctil y cuenta con una resolución Full HD de 1080p y es de 15.6 pulgadas. A este dispositivo lo puedes ocupar de manera horizontal

o vertical sin ningún problema ya que todo el contenido se ajusta muy bien a ambas posiciones.



En la parte superior de la pantalla encontrará tres botones distintos: los controles de volumen, el botón para activar o desactivar el micrófono y un botón deslizable que permite tapar o abrir la cámara. También es compatible con bases para colocar el dispositivo en tu escritorio o en algún otro mueble de tu hogar.



Precio aproximado: 6 mil 300 pesos





Chime Pro

Características



Con un diseño elegante y texturizado, el Chime Pro se especializa en ser un puente de conexión entre los dispositivos Ring Doorbells y cámaras de video e internet. Cuenta con conectividad Wi-Fi de banda dual (2.4GHz y 5GHz), para extender tu internet a tus dispositivos Ring y que estos siempre estén en línea.

Asimismo, percibirás un tono Chime (de timbre o campanilla) cuando alguien presione el dispositivo Video Doorbell instalado en tu puerta de entrada o cuando se detecte un movimiento en algunos de tus dispositivos, según lo establezcas en la app Ring.



Precio aproximado: mil 299 pesos

