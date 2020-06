Bibliotecas de código se transforman para no utilizar términos racistas

En ocasiones no nos damos cuenta de que en nuestro lenguaje existen palabras o frases que, aun cuando no las utilicemos con mala intención, detonan racismo. Esto sucede en todo tipo de ámbitos, como el de programación, por lo que algunas plataformas se están uniendo para generar un cambio.

Github, la plataforma de desarrollo de software está trabajando para reemplazar los términos “master-slave” (maestro-esclavo) que generalmente se refiere a un sistema donde uno, el maestro, controla otras copias o procesos, por un término neutral como “principal”, para eliminar la referencia a la esclavitud. Así lo dio a conocer el CEO de la compañía, Nat Friedman.

Y no es la única empresa que está planeando cambios. El Proyecto de Código Abierto de Android (AOSP), el lenguaje de programación Go y Grammarly, han cambiado su terminología para eliminar palabras que son racialmente problemáticas por ejemplo las “listas negras y blancas” por términos como “listas de permitidos, listas de bloques, listas seguras o listas bloqueadas”.

Algunos otros lenguajes de programación como la biblioteca Curl y PHPUnit también cambiaron la manera en que nombran sus repositorios.

Asimismo, un informe publicado en ZDNet señaló que LinkedIn y Apple también está buscando este tipo de términos en sus bibliotecas de programación para realizar cambios.

A pesar de que los cambios persiguen las mejores intenciones, especialistas también han hecho notar que introducir nuevos términos puede significar problemas para los desarrolladores acostumbrados a trabajar con ciertas palabras.

Por lo anterior es que Maya Kaczorowski, gerente de producto de Github, está tratando de instar a la industria a usar una terminología uniforme, incluso lanzó una encuesta en Twitter con la intención de llegar a un consenso. Lo que no sucedió.

Security community! Can we please agree on what terms we're using instead of "whitelist" and "blacklist"? It would be great to make these consistent.

— Maya Kaczorowski (@MayaKaczorowski) June 11, 2020