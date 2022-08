Azafata alerta sobre bomba en avión, solo era un walkman

Con forme pasa el tiempo la tecnología va cambiando y lo hace a pasos agigantados. Hace apenas 10 años los teléfonos celulares eran muy diferentes a como los conocemos hoy en día por ejemplo.



Por ello, es común que las nuevas generaciones confundan o simplemente desconozcan algunos gadgets de los 90 u 80 e incluso estos les causen miedo al confundirlos con otros objetos.



Viral: Azafata confunde Walkman con bomba en avión



Justamente esto le sucedió a una azafata de 22 años, quien se volvió viral en TikTok luego de narrar que cometió un gran error en su trabajo, al confundir un Walkman con una bomba.

En el clip la auxiliar de vuelo y tiktoker @renwestern relató que estaba haciendo una revisión de rutina después de un vuelo, momento en que se inspeccionan los asientos, las cabinas y los compartimentos superiores en busca de cualquier objeto que hayan olvidado los pasajeros o en su caso, advertir de la presencia de cualquier artículo potencialmente peligroso.



Al momento de revisar, la joven aeromoza se percató de un objeto olvidado en uno de los compartimentos superiores que hizo que su corazón se detuviera.



Según su descripción, se trataba de un artilugio de metal con cables y botones. No tenía idea de lo que era, pero sabía exactamente lo que pensaba que era, por lo que llamó a otra de sus compañeras de trabajo, para constatar si pensaba lo mismo del objeto.



"Este gran objeto de metal, tenía cables por todas partes y estaba haciendo tictac y yo estaba como, '¡Dios mío!” señaló la joven.



Desconcertada y asustada, la tiktoker llamó a la policía para que decidieran si necesitan llamar al escuadrón antibombas o no. Una vez que llegaron las autoridades, observaron el objeto desconcertados.



Los oficiales comenzaron a hablar entre ellos y pasar su mirada entre sus compañeros, el objeto, y las asistentes de vuelo. Finalmente, uno de los policías le preguntó a la joven qué edad tenía. Una vez la tiktoker mencionó su edad, la policía empezó a reírse.



¿Bomba? No, solo un Walkman



Después del momento jocoso, el oficial le indicó a la joven aeromoza que lo que pensó que era una bomba era en realidad un viejo Walkman, un gadget de los 80 y 90 en el que se puede escuchar música a través de cassettes mientras viajas.



“Luego, cuando la policía sube a bordo, lo miran, luego nos miran a nosotros, y dicen, '¿cuántos años tienes?' Respondo 'Tengo 22' y mi compañera dice 'Tengo 19'. ¡Y EMPIEZAN A REÍRSE DE NOSOTROS! Chicos, era un Walkman. No era una bomba. ¡Era un Walkman! Como una de esas pequeñas radios antiguas de los años 80. ESTOY MORTIFICADA. Se están riendo de mí. y yo estaba como... ¡Tenía cables y estaba haciendo tictac! Y decían, 'no es una bomba, es la maldita 'Bohemian Rhapsody'" indicó la tiktoker.



Finalmente los dos jóvenes asistentes de vuelo comprendieron su error, no obstante el momento bochornoso ya había pasado y se encontraban sumamente apenadas por la vergüenza de no conocer un gadget de ese tipo debido a su edad.



El video que ya es viral cuenta hasta el momento con más de 80 mil “Me Gusta”, más de 4 mil comentarios, más de 12 mil compartidas y más de 400 mil reproducciones.



Tiktokers reaccionan ante error de la asistente de vuelo



El video que rápidamente se volvió viral en TikTok generó múltiples reacciones y comentarios entre los internautas de la plataforma:



“Nací en el 95 y crecí con Walkmans”; “¿alguien todavía tiene uno, me pregunto por qué?”; “Aah grandes recuerdos de nuestras reliquias pasadas”; “¿No has visto guardianes de la galaxia?”; “¡Para ser justos, Bohemian Rhapsody es Da Bomb!”; “los 80, antiguos?? ¡¿Por qué tienes que venir a mí así?!”; “Jajaja 'cables por todas partes?’ ¿Te refieres al único cable de los auriculares? Jaja que día tuviste niña! Me alegro de que estés a salvo”; “Tal vez te perdiste la temporada 4 de Stranger Things”, son algunos de los comentarios.

