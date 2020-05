Así se verán los juegos en PlayStation 5 con Unreal Engine 5

Epic Games anunció la próxima iteración de su motor de juegos, el Unreal Engine 5 (UE5), con una demo impresionante en PlayStation 5.

La compañía señaló que la demostración muestra lo que las consolas de juegos de la próxima generación serán realmente capaces de hacer una vez que los desarrolladores tengan acceso total a herramientas creativas como UE5 y la capacidad de exprimir al máximo el nuevo hardware y software integrado en la PS5 de Sony y la Xbox Series X de Microsoft.

“Uno de nuestros objetivos en la próxima generación es alcanzar el fotorrealismo al nivel de los gráficos computarizados del cine y la vida real”, señaló Epic Games en la presentación de un video.

Sin embargo, cabe señalar que el nuevo motor gráfico estará completamente disponible hasta finales de 2021 y llegará a los videojuegos para 2022.

“Los gráficos hablan por sí mismos. Y Epic siempre ha empujado la vanguardia de lo que es posible ", dijo el CEO Tim Sweeney al portal The Verge . “Nuestro objetivo no es solo brindar más funciones a los desarrolladores. El problema más difícil en el desarrollo de juegos en este momento es que construir juegos de alta calidad requiere un tiempo y un costo enormes. Por eso queremos hacer que la vida de los desarrolladores sea más fácil y productiva”.



This. Is. PlayStation 5. In Real Time. And it’s gameplay of a new demo created by @epicgames pic.twitter.com/4jariz10zg

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) 13 de mayo de 2020