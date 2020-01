Así puedes descargar los stickers de Danna Paola para WhatsApp

Después de la polémica presentada en el programa de La Academia, entre la actriz y cantante Danna Paola y los concursantes Gibrán y Francely, el tema se volvió viral, a tal punto que usuarios de las redes sociales crearon memes y stickers.

A continuación te decimos cómo puedes descargarlos y pasarlos por WhatsApp.



Adivinen quién ya tiene los stickers de Danna Paola pic.twitter.com/KY91hrKhSl — Argelandro (@AleeAlmada19) 7 de enero de 2020

¿Cómo descargar los stickers de Danna Paola?

Para que puedas utilizar los stickers de Danna Paola en tus conversaciones de WhatsApp, en primer lugar, debes ingresar aquí.

Posteriormente, si tienes un dispositivo Android, debes:

Instala Sticker Maker en tu dispositivo.

Toca en Añadir a WhatsApp.

Se abrirá Google Drive, elige tu cuenta.

Toca en Abrir con Sticker Maker.

Toca en Añadir a mi librería / Añadir a WhatsApp.

En el caso de los equipos iPhone:

Instala Sticker Maker y Google Drive en tu dispositivo.

Toca en Añadir a WhatsApp.

Se abrirá Google Drive, toca en los tres puntos de arriba (•••).

Selecciona Abrir en... y elige Sticker Maker.

Toca en Añadir a mi librería / Añadir a WhatsApp.

¿Por qué se volvió viral Danna Paola?

Danna Paola causó polémica en redes sociales, luego de que 'pusiera en su lugar' al ahora exalumno Gibrán del reality show La Academia, posterior a que este la llamara "cule..." a causa de las críticas recibidas por parte de la juez, al respecto de sus participaciones en el escenario.

“¿Así no soy cule** contigo? Yo estoy en esta silla no para verme bonita: es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie”, dijo la intérprete.

"Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco, si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras críticas te importan o te hacen crecer", señaló la artista.

