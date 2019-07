Así evitarás que Google conozca tus datos

No es ninguna novedad que Google sepa muchas cosas sobre nosotros, como el recorrido habitual al trabajo o en dónde tomamos vacaciones, nuestros gustos o lo que buscamos en internet.

Y esto se deriva a que los datos personales son tan importantes en esta era tecnológica, y por esto ya se han suscitado problemas con grandes empresas tecnológicas como lo sucedido con Facebook y Cambridge Analityca. Para que esto no vuelva a ocurrir, algunas compañías han estado reduciendo la invasión de privacidad hacia los usuarios.

Con ello, Google anunció en mayo dentro del Google I/O, el congreso para desarrolladores de Google, que habría cambios en la privacidad y seguridad; se podrá eliminar el almacenamiento de tu historial de ubicación y los datos de actividad. Así lo hicieron saber dentro de su blog, informando que esas medidas son para “hacer que nuestros productos sean útiles para todos”.



Auto-delete controls for Location History start rolling out today on Android and iOS, making it even easier for you to manage your data → https://t.co/dX1uoqcR8O pic.twitter.com/Oc3fk66QNm

— Google (@Google) 26 de junio de 2019