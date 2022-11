Arturo, el gato que roba billetes a su vecino y los rompe

La dueña de Arturo murió de la vergüenza cuando se enteró que su gato no solo le robaba al vecino dinero, sino que además los traía a su casa y los rompía. Todas las noches su mascota realizaba un trabajo fino para escabullirse e ir en busca del botín que claramente para él no tenían ningún valor más que la diversión de la hazaña concretada.

Fue Antonela la mamá humana de Arturo la que reveló esta historia que es viral en Twitter. La joven mostró las fotos de la travesura de su gato y explicó cómo fue que lo enganchó “con las manos en la masa”. Además, confesó que según sus cálculos su mascota llegó a destrozar cerca de 20 mil pesos sin ningún tipo de remordimiento.



#arturoelgatoPunga pic.twitter.com/gqgjkHM76d

— I want to believe (@antonelarepetto) October 28, 2022