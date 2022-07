Apple ¿patenta una iMac de cristal curvado?

Para sorpresa de muchos internautas, Apple solicitó una patente de diseño en la que propone una iMac “todo en uno” en la que estarían integrados el teclado y la pantalla en una sola pieza curva de cristal.



iMac de cristal curvado



La patente detalla un diseño elegante y con una estética futurista, en su mayoría de cristal y con todos los elementos que componen al dispositivo en una única pieza.



Aunque hay algunas semejanzas con el diseño actual —por ejemplo, la unión curvilínea entre la pantalla y su soporte o el enfoque generalmente minimalista y elegante—, el diseño se presenta como algo completamente nuevo.

El dispositivo tendrá una sola hoja de vidrio que estaría curvada en un borde en la parte inferior, buscando que el vidrio forme la estructura de soporte principal para mantener la pantalla en su lugar.



Algo que igualmente llama la atención, es la posibilidad de que la parte de cristal, se puede doblar. Al menos la parte media, para que puedas ajustar la pantalla en todo momento para que proporcione la mejor comodidad de visualización.



Esto también puede ser útil cuando quieras llevar al iMac contigo, ya que puedes doblar la parte inferior por completo, lo que hace que la computadora sea más cómoda de transportar.



En lugar de vidrio, también se podría usar material cerámico o plástico, siempre que el material sea translúcido, como lo indica la descripción de la patente.

Patente de iMac ¿solo un sueño?



Si bien el registro de esta patente por parte de Apple, llama bastante la atención por su nuevo diseño, se debe tener en cuenta que ello no implica que vaya a salir a la luz oficialmente.



Esto debido a que se sabe que Apple patenta todo tipo de cosas, siendo un hecho que la mayoría nunca llega al mercado.



Algunos de los motivos por los que podría no llegar al mercado, los han dado los propios internautas y fans de la firma. Por ejemplo, algunos han señalado que tendrías que escribir con las manos extendidas para poder alcanzar el teclado que está a unos 80 cm de ti, de lo contrario, la pantalla estaría literalmente frente a ti.



Sin embargo, al diseño del iMac definitivamente le vendría bien una nueva apariencia, por lo que tal vez no deba descartarse el valor inspirador del concepto.



Si quieres conocer un poco más de cómo luciría este equipo, puedes darle un vistazo gracias a un video conceptual producido por Let's Go Digital y Concept Creator.

