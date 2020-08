Apple One: así podría ser el servicio para unificar las suscripciones de Apple

Apple planea presentar una gama de paquetes de suscripción junto con sus nuevos iPhones este octubre, de acuerdo con el portal Bloomberg. Internamente, los paquetes se conocen actualmente como "Apple One", no obstante, no necesariamente será el nombre con el que se comercialicen.

Asimismo, Bloomberg señaló que habrá varios paquetes diferentes disponibles, comenzando con un combo básico de Apple Music y Apple TV +, mientras que los paquetes más caros agregarán Apple Arcade, luego Apple News + en el siguiente nivel, luego almacenamiento adicional de iCloud para el nivel superior.

Los paquetes de gama alta también incluirán un servicio de suscripción de fitness aún no visto de Apple. Esto ofrecerá clases virtuales y entrenamientos accesibles a través de una aplicación de iOS y en Apple TV, similar a los servicios de Nike y Peloton.

De igual forma, el portal informativo indicó que los paquetes se comercializarán para familias y que funcionarán con el sistema Family Sharing de Apple, lo que significa que hasta seis personas pueden acceder a cada servicio.

Como era de esperar con los paquetes de suscripción, comprarlos será más barato que comprar servicios individuales. Como mencionó Bloomberg: “Por ejemplo, si una familia se suscribe hoy a todos los servicios principales de Apple más el nivel de almacenamiento de iCloud más alto, eso costaría alrededor de 45 dólares al mes. Un nuevo paquete podría rebajar más de 5 dólares".

Bloomberg informó que además de estos paquetes, Apple planea comenzar a ofrecer nuevas combinaciones de software y hardware, como incluir un año gratis de Apple Arcade con la compra de una caja de transmisión de Apple TV. Sin embargo, Bloomberg indicó Apple no planea incluir planes de pago mensual para iPhones o Mac con estos paquetes de inmediato, una posibilidad a la que el CEO de Apple, Tim Cook, ha aludido en el pasado.

Todavía no hay detalles sobre los precios o la configuración exacta de cada paquete, y es muy posible que estos detalles cambien antes de que los paquetes se presenten a finales de este año.

Ha habido informes sobre el plan de Apple para ofrecer paquetes de suscripción desde al menos 2018, pero ahora parecen mucho más concretos. El mes pasado , se encontró un código en iOS 13.5.5 que se refería tanto a una "oferta de paquete" como a una "suscripción de paquete", y en 2019 la compañía experimentó con un paquete para estudiantes, empaquetando Apple Music y Apple TV +.

Apple se ha centrado cada vez más en los ingresos recurrentes del negocio de servicios de TI en los últimos años, particularmente a medida que las ventas de los teléfonos inteligentes se estancan.

Y como Amazon ha demostrado con Amazon Prime, que combina tiempos de entrega más rápidos junto con la transmisión de música y videos, las suscripciones pueden proporcionar ingresos regulares mientras atraen a los clientes al ecosistema de una empresa.

Una vez que haya comprado Prime, tiene sentido pedir más a Amazon. Los paquetes de suscripción de Apple podrían hacer lo mismo con sus servicios y hardware.