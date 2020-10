Apple Event. Los mejores memes del lanzamiento del iPhone 12

Hoy se llevó a cabo el Apple Event en el que la empresa multinacional estadounidense presentó el iPhone 12 Pro, el iPhone 12, los accesorios MagSafe y el HomePod mini, entre otros dispositivos ansiados por los fanáticos de la marca de la manzana.

Pero como la red no perdona, la lluvia de memes antes, durante y después del evento no se hizo esperar. He aquí algunas de las mejores contribuciones de los internautas:



Yo diciéndole a mami que me compre el nuevo #iPhone12 para hoy #AppleEvent Mami: pues... no! pic.twitter.com/EVn4bITt3b — Lastra (@Faustolastra19) October 13, 2020

Yo rogando por encontrarme un sugardady.

Para tener el nuevo iphone 12.#AppleEvent pic.twitter.com/wSPIuRdjFk — Miguel De Jesús Zepeda (@JessMigue_Zp) October 13, 2020

Debido a la emergencia sanitaria generada por el SARS-CoV-2 (Covid-19), esta vez el tan esperado evento se realizó desde un teatro completamente vacío, desde dónde Tim Cook, director ejecutivo de Apple, dio a conocer las particularidades de dispositivos tan cotizados como el iPhone Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max.

Ya van por el Iphone 12 y yo sigo con mi Iphone 7 plus desde hace 4 años #iPhone12 pic.twitter.com/6ZzO6D8frT — DanielaCampos (@DaniCamposM8) October 13, 2020

De acuerdo al sitio oficial de Apple, el iPhone 12 cuenta con un sistema iOS 14, un chip A14 Bionic Neural Engine de última generación y cuenta con una conexión inalámbrica y celular 5G NR, una nueva tecnología de acceso de radio (RAT) desarrollada por 3GPP para la quinta generación de redes móviles 5G, entre otras muchas peculiaridades.



Tim Cook riéndose de los que quieren comprar el #iPhone12 cuando en su país no esta operando la red 5G. pic.twitter.com/2W4YzyvizD — Marco (@marcojaeger10) October 13, 2020

11 trillones de operaciones por segundo en el chip A14 del nuevo iPhone 12. Y tú lo quieres para mandar memes por WhatsApp. pic.twitter.com/J49WyYyB4e — El Giocondo (@AlejandroFdelaP) October 13, 2020

Los precios de los nuevos dispositivos comienzan en $19,999 pesos mexicanos para la versión Mini más austera y llegan hasta los $37,999 para el iPhone 12 Pro Max de 512 GB².



Mi reacción al ver el precio del #iPhone12 pic.twitter.com/KZoD587olZ — La Ruleta Studios (@LaRuletaStudios) October 13, 2020

Saliendo de Mac Store con un riñón menos pero con mi #iPhone12 Pro pic.twitter.com/qQ2JYI6UVc — sjøotter (@elvizprezz) October 13, 2020

Tus calzones viendo cómo quieres comprar el #iPhone12 cuando todavía no terminas de pagar el 6. pic.twitter.com/uKGbk7IvgQ — Callo (@callodehacha) October 13, 2020

Mi cuenta bancaria después de ver que salió el nuevo iPhone 12 #AppleEvent pic.twitter.com/TEoiABVTaj — Vic (@VicM0217) October 13, 2020

Como era de esperarse, también llovieron críticas en relación a la similitud de los nuevos lanzamientos con las versiones pasadas de los dispositivos desarrollados por la empresa multinacional estadounidense.



Un iPhone 5 con la cámara de un iPhone 11...#iPhone12 pic.twitter.com/0lksFByxju — Diego (@diegofms95) October 13, 2020

