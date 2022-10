Apple endurece las reglas sobre cripto y NFT en la App Store

Apple aclaró sus pautas actualizadas para aplicaciones en la App Store presentadas el 24 de octubre, en las que señala que las aplicaciones de intercambio de criptomonedas "pueden facilitar las transacciones o transmisiones de criptomonedas en un intercambio aprobado".



Apple endurece reglas de la App Store para criptomonedas y NFT



Además, tales transacciones solo se pueden ofrecer "en países o regiones donde la aplicación tiene la licencia y los permisos apropiados para proporcionar un intercambio de criptomonedas".

“Las aplicaciones no pueden usar sus propios mecanismos para desbloquear contenido o funcionalidad”, como criptomonedas o billeteras de criptomonedas.



Apple ha aclarado las reglas sobre los NFT, que pueden ser una representación digital de un activo de la vida real, como una obra de arte, y generalmente se compran con criptomonedas.



Qué sí y qué no se puede hacer



Las pautas dicen que las aplicaciones pueden usar compras dentro de la aplicación para vender NFT y vender servicios relacionados con ellos, como la acuñación, el listado y la transferencia de estos tokens.



Las aplicaciones también pueden permitir a los usuarios navegar por las colecciones de NFT propiedad de otros, siempre y cuando las aplicaciones "no incluyan botones, enlaces externos u otras llamadas a la acción que dirijan a los clientes a mecanismos de compra que no sean compras dentro de la aplicación".



De acuerdo con el portal especializado Bitcoin México, básicamente esto quiere decir que cualquier tipo de servicio comercial para NFT debe usar el mecanismo de pago en la aplicación de Apple. Apple toma un recorte de hasta el 30% de los pagos dentro de la aplicación.



Si bien esto no prohíbe las NFT de ninguna manera, impone una restricción importante en el tipo de servicios que se pueden ofrecer que involucran NFT, dada la porción del 30% que toma Apple.



Los usuarios pueden ver los NFT que poseen dentro de una aplicación siempre que el token no "desbloquee funciones o funciones dentro de la aplicación". Los usuarios a menudo compran NFT como una forma de acceder a partes exclusivas de un servicio o incluso como una especie de tarjeta de membresía para una aplicación. Pero Apple dice que algo de esto no estará permitido.



Comisión del 30% de Apple, duramente criticada



El recorte del 30% de Apple ha sido criticado durante mucho tiempo por los fabricantes de aplicaciones que acusan al gigante tecnológico de tener un monopolio sobre las compras dentro de la aplicación.



Apple argumenta que el control sobre la App Store le permite garantizar la seguridad de las aplicaciones y los pagos. También ha dicho que la App Store ha dado a luz un ecosistema de aplicaciones exitoso que permite a los desarrolladores ganar dinero.



El recorte del 30% fue objeto de una demanda de alto perfil entre el desarrollador de Fortnite, Epic Games, y Apple.

