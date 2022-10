Apple confirma que el próximo iPhone tendrá USB-C

Cuando el Parlamento Europeo votó a favor de hacer de USB-C el estándar de carga común en la región, era bastante obvio qué una empresa sería la más afectada por el mandato, Apple.



Los iPhone recibirán carga USB-C para cumplir con la ley de la UE



Si bien el gigante tecnológico ya tiene modelos de iPad con puertos USB-C, sus iPhone aún requieren un conector lightning. Recientemente, en una entrevista en el evento Tech Live del Wall Street Journal, el vicepresidente sénior de marketing mundial de Apple, Greg Joswiak, confirmó que el gigante tecnológico hará la transición a los conectores USB-C para cumplir con la regulación de la UE.



"Obviamente, tendremos que cumplir"; respondió Joswiak cuando la columnista sénior de tecnología personal del WSJ, Joanna Stern, le preguntó si Apple se está mudando a USB-C.

Pero no sin antes hablar de la historia de la empresa con el cumplimiento de la normativa, como hacer que sus teléfonos fueran compatibles con audífonos y cómo tuvo que idear su propia solución porque la tecnología existente en ese momento no funcionaba.



Joswiak también habló sobre cómo la UE ha estado impulsando la adopción de micro-USB hace 10 años. Dado que parte de la preocupación de la UE era que las personas tenían que tener varios adaptadores con diferentes conectores, Apple hizo que los cables fueran desmontables para que las personas pudieran cambiarlos fácilmente.



El ejecutivo dijo que la medida permitió que más de mil millones de personas continuaran usando sus cables lightning en lugar de tirarlos y dar lugar a un "montón de desechos electrónicos".



"No tenemos otra opción, como lo hacemos en todo el mundo, que cumplir con las leyes locales", dijo Joswiak. Sin embargo, no dijo si Apple solo está fabricando una variante diferente para el mercado europeo mientras continúa vendiendo teléfonos con conectores Lightning en otros lugares.



También señaló que Apple cree que el enfoque habría sido mejor para el medio ambiente y mejor para sus clientes "no tener un gobierno tan prescriptivo".



Apple y sus preocupaciones ambientales



Apple también citó anteriormente preocupaciones ambientales por no vender adaptadores de corriente con nuevos dispositivos.



El gigante tecnológico dijo que hacerlo ahorrará 861,000 toneladas de metal y también ahorrará combustible, ya que acaben más iPhone en los contenedores de envío.



Sin embargo, no todos quedaron convencidos con la explicación de la compañía, y Apple ha sido multada varias veces en Brasil por quitar adaptadores de los paquetes de iPhone.



Según el nuevo mandato de la UE, Apple tendrá que enviar dispositivos iPhone y iPads con puertos USB-C en la región para fines de 2024.

