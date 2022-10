Amouranth denuncia a su esposo, la obliga a hacer streams

La streamer y creadora de contenido Kaitlyn Siragusa, también conocida como Amouranth, es uno de los nombres más importantes de las redes sociales y atrae regularmente a miles de espectadores a sus transmisiones de JustChatting y juegos de Twitch.





Sin embargo, una transmisión en vivo realizada el pasado 15 de octubre se convirtió en una transmisión preocupante cuando la streamer reveló que está atrapada en un matrimonio que señaló es tóxico y abusivo.



Leer también: Google Maps calculará el costo de las casetas en las autopistas de México

En el directo, la streamer reveló entre lágrimas estar casada, además de señalar que es víctima de abuso verbal y maltrato psicológico por parte de su esposo, quien al parecer tiene control total sobre su carrera en internet.



En un video transmitido en su canal de Twitch, se ve a Amouranth hablando por teléfono con un hombre que, según ella, es su esposo, a quien se puede escuchar inicialmente negando las afirmaciones de que la amenazó con hacerle daño a sus perros. Más tarde, el hombre afirma tener control sobre las cuentas bancarias de Amouranth.



A pesar de que la transmisión en vivo desapareció poco después del canal de Twitch de la creadora de contenido, numerosos clips circulan en redes sociales, dejan en evidencia lo que dijo Amouranth.



Amouranth has revealed that she has a husband, along with revealing his abuse

He has threatened to kill her dogs, take all their money, and forced her to stream.

(1/4) pic.twitter.com/9tdL0S3Udd

— GUARD Hunter (@HUN2R) October 16, 2022