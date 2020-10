Among Us es víctima de ataque y sus jugadores se llenan de spam

Among Us se ha convertido en todo un éxito. Aunque fue desarrollado por el pequeño estudio estadounidense, Innersloth, y publicado en noviembre de 2018, fue hasta este año cuando se volvió tendencia y registró millones de jugadores simultáneos. Por ello es que no es de extrañar que el título fuera atacado por ciberdelincuentes.

El estudio desarrollador del juego está luchando por contener un ataque de spam que está afectando a la mayor parte de la comunidad de Among Us, mismo que comenzó a extenderse desde la semana pasada.

Básicamente lo que está sucediendo es que este malware hace que los jugadores envíen spam al chat de texto de su partido con mensajes que dirigen a las personas a los canales de YouTube y Discord de una persona que se conoce con el seudónimo "Eris Loris", bajo la amenaza de que, si no se suscriben, sus teléfonos serán hackeados. También hay algunos mensajes que promueven la campaña 2020 del presidente Donald Trump.

Al respecto, Innersloth dijo que estaba "muy consciente del problema actual de la piratería" y que, como solución tenía planeado implementar una actualización de emergencia para abordar el spam. Incluso, Forest Willard, uno de los tres desarrolladores que integran el equipo de la empresa dijo que habían comenzado a implementar la actualización solo una horas después de que el problema fuera detectado.

Este fue el primer mensaje que publicaron:

Hello everyone,

We're are super duper aware of the current hacking issue and we're looking into it. We will be pushing out an emergency server update so people who are in game will get kicked from games. Please play private games or with people that you trust!!! Bare with us!!

— InnerSloth (@InnerslothDevs) October 23, 2020