AirPods Pro vs AirPods ¿cuál te conviene más?

El día de hoy, Apple presentó sus nuevos audífonos con cancelación de ruido AirPods Pro, una línea diferente que ofrece características adicionales sobre los AirPods normales.

Estos audífonos cuentan con más funciones que la versión anterior por lo cual podrías decantarte por ellos.

Básicamente, los AirPods Pro se diferencian del modelo anterior por cinco características principales:

Cancelación activa de ruido

Modo de transparencia de audio

Resistencia al agua y sudor

Ecualizador adaptativo

Diseño en la oreja con tres juegos de puntas

Diseño

En cuanto al ajuste, Apple llama al diseño en el oído con puntas de silicón un "ajuste personalizable" para AirPods Pro, diferente al modelo anterior que solo contaba con el llamado "ajuste universal".

Cancelación de ruido y modo transparencia

La función de cancelación de ruido es posible en los nuevos audífonos debido a la incorporación de micrófonos, los cuales son capaces de detectar el sonido externo para así igualar la onda y por ende, cancelar el ruido.

Sin embargo, si deseas escuchar lo que pasa a tu alrededor, los AirPods Pro cuentan con un modo de transparencia que lo permiten. De igual manera, los auriculares tienen un "sensor de fuerza" que puede usar para controlar la reproducción de música y activar el modo de transparencia.

Resistencia al agua y al sudor.

Aunque los AirPods tradicionales han demostrado resistir el sudor y el agua en una variedad de escenarios decentes según el portal 9to5mac , los AirPods Pro son oficialmente resistentes al agua y al sudor con una clasificación IPX4.

Autonomía

Cabe señalar que estos dispositivos cuentan con una autonomía de 4.5 horas, y en caso de que te quedes sin batería, con solo cinco minutos podrás conseguir una hora adicional de audio. Al igual que AirPods, AirPods Pro ofrecen más de 24 horas de tiempo de escucha al incluir el estuche de carga inalámbrico.

Características Airpods:

Tipo de auriculares: Earbuds con ajuste universal

Peso: 40 gramos

Cancelación de ruido: no

Ecualización adaptativa: no

Chip: H1 con Oye Siri

Resistencia: No

Autonomía: 5 horas por carga

Carga: Lightning e inalámbrica

Tamaño: 5.35 x 4.43 x 2.13 cm

Precio: 4,499 pesos.

Características Airpods Pro: