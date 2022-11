Age of Empires finalmente llega a las consolas Xbox

World's Edge, el estudio de Xbox que supervisa Age of Empires estos días, realizó un evento con motivo del 25 aniversario de la franquicia, en el que además de mencionar algunas noticias importantes sobre el futuro de la serie, incluido su debut en consolas.



Age of Empires disponible en Xbox

Es así que el título Age of Empires II: Definitive Edition estará disponible en las consolas Xbox y Xbox Cloud Gaming el 31 de enero.



El juego más reciente de la serie de estrategia en tiempo real, Age of Empires IV igualmente llegará a consolas y Xbox Cloud Gaming más adelante en 2023.

Naturalmente, ambos títulos estarán disponibles en Xbox Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate. Este es un gran cambio para una serie que, hasta ahora, solo ha estado disponible para PC.

Age of Empires IV si bien llegará a consolas y móviles, la diferencia es que no hay fecha de lanzamiento, solamente se conoce que estará disponible en algún momento de 2023.



Habrá soporte de juego cruzado para Age of Empires II: Definitive Edition, para que puedas jugar con amigos ya sea que estés en Xbox, PC o accediendo a través de la nube.

Podrás jugar con tu teclado y mouse en tu Xbox



Además, el juego admitirá entradas de teclado y mouse en la consola. En caso de que prefiera usar un gamepad. Al respecto, World's Edge diseñó un nuevo tutorial de control, junto con una experiencia de incorporación renovada para los recién llegados al juego.



Además de eso, el equipo agregó un sistema de IA que está diseñado para hacer que la administración de recursos sea más eficiente e intuitiva.



En el caso de la versión de Xbox Cloud Gaming para móviles, no se mencionó si se adaptarán los controles a la pantalla táctil.



En otro lugar, World's Edge anunció una nueva edición definitiva de Age of Mythology, con "hermosos gráficos y jugabilidad actualizada" y otras características.



“Age of Empires ha crecido y prosperado durante 25 años gracias a los jugadores de todo el mundo que han conquistado campañas, triunfado en escaramuzas y dominado el modo multijugador. Mantenemos a nuestros jugadores en el centro de lo que hacemos y prestamos mucha atención a sus comentarios”, indicó la firma en un comunicado.

