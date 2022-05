7 tips para compras online seguras durante el Hot Sale

El día de hoy arranca el Hot Sale, y muchas personas ya se preparan haciendo listas de los artículos que desean adquirir para comparar precios en las diferentes tiendas.

Hot Sale México

Se trata de la campaña de ventas online más grande del país en la que las marcas aprovechan para lanzar sus mejores promociones y descuentos, pero que también es utilizada por atacantes que tratan de engañar a los consumidores digitales para que descarguen malware, entreguen datos de sus tarjetas de crédito o comprometan sus dispositivos.

De acuerdo con el gerente regional de Ciberseguridad de Cisco, Juan Marino, durante las temporadas en que se incrementan las ventas como el 14 de febrero, Día de las Madres, fiestas de fin de año o el Hot Sale, también aumenta la cantidad de señuelos a través de spam o anuncios pagados, con ofertas irresistibles que resultan ser falsas.

“Hay que tomar en cuenta que los atacantes son cada vez más hábiles en falsificar sitios de comercio electrónico y hasta de bancos, logrando una apariencia casi idéntica al de marcas reconocidas; pero también hay quienes crean sitios desde cero, que aparentan ser seguros y solo buscan defraudar a la gente. La sugerencia es dudar de cualquier mensaje, publicidad en redes sociales, correo de oferta o de información y verificar la legitimidad de las páginas que se visiten antes de ingresar cualquier dato”, dijo Marino.

Cuidado con sitios falsos

El especialista en seguridad informática de Cisco en América Latina recomendó que por más real que parezca un mensaje, los usuarios deben tomarse el tiempo para verificar cuidadosamente el contenido de los correos electrónicos, los hipervínculos y no precipitarse a entregar información sensible o datos de tarjeta de crédito.

Ante la duda frente a una oferta muy atractiva más vale validar comunicándose por un canal alternativo, como al teléfono oficial de la tienda.



“La ciberseguridad es un tema esencial en cualquier tipo de compañía y en el caso del comercio electrónico es una necesidad, para proteger tanto a la empresa de posibles ataques, como para ganarse la confianza de los clientes y darles garantías”, agregó.

Marino aseguró que las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables ante los ciberataques, ya que un gran número de ellas no tienen mucha inversión en seguridad o no son conscientes de los riesgos que circulan en la red.

“La recomendación para ellas es recurrir a servicios de seguridad de nube que no requieren de la compra, instalación y mantenimiento de equipo, también pueden apoyarse en empresas especializadas que les ayuden a detectar amenazas a tiempo”.

¿Qué es lo más comprado en el Hot Sale?

Durante el año pasado, las categorías de productos más compradas fueron Moda (36%), Electrónicos (28%), Belleza y Cuidado Personal (24%), Electrodomésticos (20%) y Despensa (19%).



Para la edición 2022 del Hot Sale, que se realizará del 23 al 31 de mayo, las categorías que mayor interés despiertan entre la población son Electrónicos (57%), Moda (50%), Electrodomésticos (38%), Juguetes y Videojuegos (33%) y Celulares (32%).

Consejos para compras seguras

Si estás pensando en adquirir un artículo durante esta temporada, te invitamos a seguir estos consejos de seguridad para tener una buena experiencia de compra.

Si vas a comprar desde un dispositivo móvil, descarga únicamente aplicaciones de tiendas confiables y oficiales como Google Play Store y iOS App Store.

Evita hacer clic en correos electrónicos no solicitados. Elimina los mensajes de promociones u ofertas de empresas a las cuales no te has suscrito.

Sospecha de cualquier página o publicidad que tenga fotografías de mala calidad, faltas de ortografía o que no incluya datos de contacto y atención al cliente (domicilio, correo electrónico y teléfono), ya que puede tratarse de la copia de una versión legítima.

Instala un bloqueador de anuncios en tu navegador. Te ayudará a detener campañas de publicidad maliciosa que son dirigidas a compradores que buscan ofertas.

Usa contraseñas diferentes para cada aplicación o servicio en que te registres

Utiliza tarjetas o métodos de pago que funcionan a través de la tokenización o códigos únicos de identificación (como Google Pay, Samsung Pay y Apple Pay). Esto hará que tus transacciones sean más seguras al no compartir datos personales sensibles.

Escribe manualmente las URL de los sitios que deseas visitar en lugar de hacer clic en los enlaces que aparecen en los buscadores, en caso contrario, asegúrate de que se trate de una página real.

