5 ciberfraudes que casi nadie conoce

El internet revolucionó el mundo. Actualmente muchas de nuestras actividades están basadas en esta herramienta, razón por la cual también implica importantes riesgos. Así como mejoran las plataformas que utilizamos día a día, las técnicas para cometer ciberfraudes evolucionan y hoy vamos a hablarte de 5 que pocos conocen.

Los ciberdelincuentes siempre están buscando la manera de mejorar sus estrategias para engañar a un mayor número de personas y ser más efectivos con la selección de sus objetivos y la situación solo promete empeorar.

"Entre la pandemia, la crisis económica y el teletrabajo, cada vez estamos más en casa y buscamos más establecimientos en línea o comparamos distintas ofertas en internet, y ahí es donde se pueden cometer más delitos, con ofertas que nunca son reales", advirtió Jordi Serra, profesor de Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) e investigador del grupo K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON), del Internet Intedisciplinary Institute (IN3).

Todos estamos expuestos, pero para que estés alerta vamos a hablarte de 5 ciberfraudes de los que debes cuidarte.

El ciberfraude de los pagos inversos

Aunque se trata de una herramienta práctica, los pagos a través de una aplicación móvil pueden ser un arma de doble filo.



Imagen: Unsplash

Este tipo de estafa no está relacionada con un fallo de seguridad en la aplicación, sino con la falta de atención de la víctima. Lo que sucede es que el estafador envía una solicitud de dinero, pero, por descuido, creemos que se trata de un depósito y aceptamos la transacción sin notar que en realidad estamos transfiriendo.

Considera que este engaño suele realizarse a través de plataformas como SMS, WhatsApp, Telegram, correo electrónico o incluso llamadas telefónicas.

“Contra ese fraude lo único que podemos hacer es no actuar deprisa y asegurarnos antes de lo que nos están diciendo, ya sea por una llamada o con un mensaje. Cuando creamos que estamos recibiendo dinero por alguna plataforma de pago, debemos parar dos segundos y mirar si es realmente una transferencia o nos están pidiendo dinero a nosotros", dijo Jordi Serra.

El ciberfraude de las compras de segunda mano

En este caso el ciberdelincuente se muestra interesado en comprar un producto a través de las plataformas que permiten vender artículos de segunda mano y, una vez que hacen contacto con la víctima, le piden continuar la comunicación en una aplicación de mensajería instantánea como WhatsApp desde donde aseguran haber realizado el pago y envían un enlace falso que los lleva a una página que suplanta la plataforma de compraventa y obliga a la persona a introducir sus datos para revisar el supuesto depósito, pero en realidad roba la información.

"Nunca hay que confiar en las personas que nos pidan pagar fuera de la plataforma, porque, además, no quedará constancia de la venta o compra", explica Jordi Serra.

Estafas en TikTok

Plataformas como TikTok son de interés para los ciberdelincuentes debido al gran número de usuarios que registran pues ello significa millones de posibles víctimas.

En este caso muchas de las estafas inician con comentarios u opiniones de supuestos famosos o influencers que incluyen enlaces a plataformas fraudulentas.

El consejo general es nunca realizar una transacción por haber visto un enlace en un video o en un comentario de una red social.

Bitcoins falsos

El mundo de las criptomonedas es complejo y los ciberdelincuentes se están aprovechando de ello para crear supuestas plataformas de gestión de monedas digitales para ofrecer servicios fraudulentos o estafas piramidales.



Imagen: Pixabay

En muchos casos ofrecen falsas criptomonedas y, cuando se intenta retirar el dinero, resulta imposible.

“El consejo principal es no confiar nunca nuestro dinero a intermediarios o presuntos brókeres si no tenemos garantías de su autenticidad. Tampoco hay que creerse supuestas noticias de famosos recomendando cierta plataforma si no estamos seguros de su procedencia: esta suele ser una vía habitual de fraude", explica el director del IN3.

El ciberfraude de la "prima" de WhatsApp

Para esta estafa los delincuentes envían un mensaje cariñoso por WhatsApp haciéndose pasar por una prima o un tío lejano, para pedir dinero o información privada a la víctima.

La mejor protección es la prudencia y no interactuar con un usuario a no ser que tengamos la total seguridad de que se trata de una persona conocida.

En caso de duda, puedes buscar el número de teléfono en internet, ya que "a menudo los ciberdelincuentes usan las mismas líneas de teléfono durante un tiempo y es posible que algún usuario haya alertado de estafas. En cualquier caso, la desconfianza es la mejor manera de evitar estafas”, concluyó Serra.

