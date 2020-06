13 años de iPhone: así ha evolucionado el dispositivo de Apple

Hace 13 años, el 29 de junio de 2007, se puso a la venta al público el iPhone original, el cual revolucionó la industria de la telefonía y las aplicaciones móviles. este dispositivo fue presentado meses atrás, en enero de 2007 por Steve Jobs, en una de las conferencias más emblemáticas en el mundo de la tecnología.

En su momento el iPhone significó un cambio en la industria de la telefonía móvil. No solo se deshizo del teclado físico. También combinó en un solo dispositivo un teléfono y un iPod (los cuales ya tenían un par de generaciones en venta); dispositivo que, además de todo, se podía conectar al internet.

El iPhone original corría con el sistema operativo iPhone OS. Este primer dispositivo de la familia, integraba gestos multi-touch, email HTML, Safari, una aplicación para reproducción de música y video, YouTube y Maps.

Tenía además accesos a contactos, calendario, fotos, clima, reloj, calculadora y notas.

Ese mismo año, unos meses después de haber sido lanzado, el iPhone ganó el reconocimiento “Best Invention of the Year” (mejor invento del año) otorgado por la revista Time.

Así es como el iPhone ha evolucionado a través de los años.

2007: el iPhone original es anunciado y lanzado un par de meses después. Este primer modelo contaba con una pantalla de 3.5 pulgadas, resolución de 320x480 pixeles. La cámara trasera era únicamente de 2 megapixeles (MP). El almacenamiento interno podía ser de 4, 8 o 16 GB. Su precio aproximado fue de 499 dólares.

2008: Apenas un año después del lanzamiento del original, llegó el iPhone 3G. El cual, como su nombre lo indica, integraba red 3G. La pantalla y resolución mantuvieron el mismo tamaño del modelo anterior. La cámara trasera también se mantuvo sin variaciones. Tal vez la mayor diferencia fue en la parte interna. Además de que el almacenamiento interno podía ser de 8 o 16 GB, este fue el primer modelo en integrar la AppStore.

2009: el iPhone 3GS, con precio aproximado de 599 dólares, llegó a escaparates en junio; de nuevo, un año después del lanzamiento previo. La cámara de este modelo fue de 3MP (uno más que sus hermanos menores). Estuvo disponible con 8, 16 y 32 GB de almacenamiento interno y 256MB de memoria RAM.

2010: Apple continuó con la tendencia de lanzamientos anuales. En junio de 2010 llegó el iPhone 4. Aunque este modelo conservaba la pantalla de 3.5 pulgadas, la resolución aumentó a 640x960 pixeles. Introdujo la cámara de selfies (con resolución VGA) mientras que la cámara trasera ostentaba 5 MP. Las opciones de almacenamiento interno eran las mismas del modelo anterior. Pero, la memoria RAM pasó a ser de 512MB.

2011: el iPhone 4S rompió con la tradición pues fue lanzado en octubre (en lugar de junio, como se había hecho en años anteriores). En cuanto a pantalla, mantuvo los mismos estándares que su predecesor. Sin embargo, la cámara trasera dio un salto: de 5MP pasó a 8MP en este modelo. Por primera vez se lanzó la opción de 64GB para almacenamiento interno. Los 512 MB de RAM del iPhone 4 permanecieron igual en el 4S.

2012: en septiembre de este año, el iPhone 5 llegó a las tiendas. Con la presión de que otros fabricantes de teléfonos comenzaban a experimentar con pantallas de mayor tamaño, este fue el primer iPhone que cambió las medidas del panel frontal. De 3.5 pulgadas de los modelos anteriores, el 5 ostentó 4 pulgadas en pantalla y 640x1136 de resolución. La memoria RAM aumentó a 1GB. La cámara de selfies también evolucionó: de VGA pasó a tener 1.2MP de resolución.

2013: en septiembre de este año lanzó el iPhone 5S y su hermano de menor costo, el 5C. Con diferencias sustanciales en los materiales de fabricación (el 5S tenía cuerpo de aluminio mientras que el 5C era de plástico), en otros aspectos, ambos compartieron características entre sí y con el modelo anterior. En cuanto a almacenamiento interno, el 5C podía aspirar a 32 GB máximo; mientras que el 5S podía disfrutar de hasta 64 GB.

2014: en septiembre de este año, Apple volvió a sorprender a sus consumidores con el lanzamiento de más de un dispositivo (lo cual se ha mantenido hasta la fecha). Los modelos 6 y 6 Plus llegaron a escaparates con diferencias notables respecto a modelos anteriores. El iPhone 6 tenía una pantalla de 4.7 pulgadas y 750x1334 pixeles de resolución. Por su parte, el 6 Plus tenía mayor tamaño: pantalla de 5.5 pulgadas y resolución de 1080x1920. Estos fueron los primeros modelos de Apple que integraron 128 GB de almacenamiento interno. Integraron, por primera vez, Apple Pay y iCloud Drive.

2015: el iPhone 6S y 6S Plus vieron la luz por primera vez en septiembre de este año. En cuanto a pantalla, el 6S mantuvo las características del 6 y el 6S Plus, las del 6 Plus. Sin embargo, las cámaras fueron protagonistas de uno de los cambios más sustanciales. La cámara trasera llegó a los 12MP y la de selfies introdujo 5MP de resolución. Asimismo, la memoria RAM se duplicó en estos modelos, los cuales integraron 2GB. El almacenamiento interno para ambos era de 16, 32, 64 o 128 GB.

2016: septiembre de este año vio nacer a los modelos 7 y 7 Plus. El modelo 7 compartió las características del iPhone 6 con la diferencia de que su almacenamiento interno máximo llegó a los 256 GB. Las cámaras fueron las mismas que las del iPhone 6S. Por su parte, el 7 Plus fue el primer iPhone en integrar doble cámara trasera (con dos lentes de 12MP). El almacenamiento máximo del 7 Plus llegó por primera vez hasta los 256 GB.

2017: año de lanzamiento triple. En el décimo aniversario del iPhone, Apple lanzó el iPhone X con un precio aproximado de 999 dólares. Este modelo contó con 5.8 pulgadas en pantalla y 1125x2436 de resolución. Fue el primer iPhone en integrar doble cámara trasera (con dos lentes de 12MP). El sistema frontal de cámaras fue doble por primera vez; con un lente de 7MP y uno SL 3D. Asimismo, la memoria RAM aumentó hasta los 3GB.

A la par del iPhone X, se lanzaron el iPhone 8 y el 8 Plus. El primero contó con exactamente las mismas características de pantalla que el modelo 6 de 2014. Por otro lado, el 8 Plus compartió las del 6 Plus. El iPhone 8 integró la cámara de selfie con 7MP y la trasera de 12. El 8 Plus copió el sistema de doble cámara trasera del iPhone X mientras que la cámara frontal se conformó de sólo un lente con 7MP de resolución. El 8 Plus tenía 3GB en RAM y el 8 sólo 2.

2018: otro año con tres nuevos modelos: iPhone XR, XS y XS Max. El primero con pantalla de 6.1 pulgadas (un poco más grande de lo acostumbrado) y 828x1792 de resolución. Contó con el mismo sistema de cámaras que el iPhone X del año pasado y mismas opciones de almacenamiento.

El iPhone XS fue prácticamente igual al iPhone X, sólo con la diferencia de la opción de almacenamiento interno máximo disponible (512 GB por primera vez). Y el iPhone XS Max se diferenció de su hermano menor por una pantalla ligeramente más grande: 6.5 pulgadas y 1242x2688 pixeles.



2019: 12años después del primer iPhone, Apple lanzó otros tres modelos: iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Los tres modelos integraron 4GB de RAM y únicamente los 11 Pro y 11 Pro Max integraron cámara triple.

La respuesta a la pregunta ¿qué esperar de Apple para 2020? aún no tiene una respuesta clara. Ya se verá con el tiempo.