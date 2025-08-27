Más Información
Jessica Chastain elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum; "me gusta lo que está haciendo, me inspira", dice
Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo
“Rumbo del país no debe depender del agravio o el aplauso”; Norma Piña se despide con último informe
Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro
Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL:
- Violencia sexual en México sigue imparable — cada hora, dos mujeres son agredidas.
- La CDMX se nos hunde (literal): socavones, lluvias y drenaje del siglo pasado.
- Argentina se une a la pelea contra el narco y declara terrorista al Cártel de los Soles, ¿Maduro en la mira?
- EE.UU. manda músculo al Caribe con submarino nuclear y crucero lanzamisiles.
- Y sí, ¡Taylor Swift se casa! Travis Kelce le dio el anillo... ¿la boda del año?
Un poco de todo: temas serios, noticias globales y algo de pop para no deprimirnos del todo. Dale play y ¡Entérate!