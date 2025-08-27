Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL:

- Violencia sexual en México sigue imparable — cada hora, dos mujeres son agredidas.

- La CDMX se nos hunde (literal): socavones, lluvias y drenaje del siglo pasado.

- Argentina se une a la pelea contra el narco y declara terrorista al Cártel de los Soles, ¿Maduro en la mira?

- EE.UU. manda músculo al Caribe con submarino nuclear y crucero lanzamisiles.

- Y sí, ¡Taylor Swift se casa! Travis Kelce le dio el anillo... ¿la boda del año?

Un poco de todo: temas serios, noticias globales y algo de pop para no deprimirnos del todo. Dale play y ¡Entérate!