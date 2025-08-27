Más Información

Jessica Chastain elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum; "me gusta lo que está haciendo, me inspira", dice

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

“Rumbo del país no debe depender del agravio o el aplauso”; Norma Piña se despide con último informe

Periodistas son víctimas de agresión en dos estados

Cada hora dos mujeres son violadas en México

Nuevo hospital en Guerrero no puede hacer ni análisis

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Vinculado a proceso, policía que disparó y mató a motociclista; el otro oficial, acusado de abuso de autoridad, queda libre

Hoy, en :

- Violencia sexual en México sigue imparablecada hora, dos mujeres son agredidas.

- La CDMX se nos hunde (literal): socavones, lluvias y drenaje del siglo pasado.

- Argentina se une a la pelea contra el narco y declara terrorista al Cártel de los Soles, ¿Maduro en la mira?

- EE.UU. manda músculo al Caribe con submarino nuclear y crucero lanzamisiles.

- Y sí, ¡Taylor Swift se casa! Travis Kelce le dio el anillo... ¿la boda del año?

Un poco de todo: temas serios, noticias globales y algo de pop para no deprimirnos del todo. Dale play y ¡Entérate!

