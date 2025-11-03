En este episodio nos lanzamos directo al caos político y social de la semana: Uruapan clama justicia por el asesinato del edil Carlos Manzo, mientras en la CDMX nadie encuentra la Megafarmacia perdida (¿era real o puro espejismo burocrático?). Hablamos también del aumento en fraudes bancarios —porque ni tu app del banco se salva—, del debate que encendió Molotov con su postura política, y del subidón de orgullo nacional con la Selección Femenil Sub-17, que se rifó en penales y ya está en semifinales.

Política, rock, polémica y futbol… todo revuelto, como buen episodio para sobrevivir otra semana en México. Dale play y... ¡Entérate!