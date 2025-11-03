Más Información

Molotov dejó de ser relevante, afirma José Ramón López Beltrán tras insultos a la 4T; “de flojera críticos desubicados”, dice

“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde

Despiden a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; llueven reclamos al gobernador

“Era juntos para toda la vida, mi amor”; Joel se despide de su esposa embarazada tras la explosión en Waldo's en Hermosillo

Tienda Waldo’s, donde murieron 23 personas, no tenía programa autorizado de Protección Civil; cierran todos los locales de la cadena en Sonora

Un pianista japonés, un concierto en el Roberto Cantoral y la despedida de Eugenia Revueltas, por Lázaro Azar

El arqueólogo: adelanto de la nueva novela de César Aira

Un desmadre funcional: entrevista a Amaury Colmenares

En este episodio nos lanzamos directo al caos político y social de la semana: Uruapan clama justicia por el asesinato del edil Carlos Manzo, mientras en la CDMX nadie encuentra la Megafarmacia perdida (¿era real o puro espejismo burocrático?). Hablamos también del aumento en fraudes bancarios —porque ni tu app del banco se salva—, del debate que encendió Molotov con su postura política, y del subidón de orgullo nacional con la Selección Femenil Sub-17, que se rifó en penales y ya está en semifinales.

Política, rock, polémica y futbol… todo revuelto, como buen episodio para sobrevivir otra semana en México. Dale play y... ¡Entérate!

