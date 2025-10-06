Más Información

Sheinbaum defiende legado de AMLO y de la 4T; "Nosotros solo hacemos reverencia al pueblo de México", afirma

“Cuando no hay corrupción alcanza para más”; las frases clave del mensaje de Sheinbaum desde el Zócalo

Primer año de Sheinbaum concluye con porras y un Zócalo atiborrado; "mi compromiso es con el pueblo", resalta

Embajador revisa condiciones de mexicanos detenidos en Israel; gestiona medicamentos y alista repatriación

"Mi aspiración sigue intacta"; Saúl Monreal no descarta posibles candidaturas fuera de Morena ante restricción por nepotismo

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 1; pronostican fuertes lluvias en 5 estados

Vinculan a proceso a cuatro por la muerte de los colombianos DJ B-King y DJ Regio Clown; los ligan a la Unión Tepito

Animalistas marchan al Zócalo para exigir el cierre del Mercado de Sonora y alto al maltrato animal

Hoy, en , las noticias llegan recargadas: Birmex vuelve al ojo del huracán tras otorgar un contrato a una empresa bajo sospecha, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum reafirma su compromiso con el pueblo desde el Zócalo capitalino. Además, México refuerza la vacunación ante el aumento de casos de sarampión, Robbie Williams cancela su concierto en Turquía por amenazas internacionales, y Hamas e Israel buscan una tregua entre tensiones. En el Centro Histórico, los ciclotaxis ruedan sin freno y, en Chilpancingo, la impunidad y la violencia siguen marcando el pulso de la ciudad.

Una dosis de actualidad, política y caos urbano, servida con el estilo jocoso de siempre. Dale play y... ¡Entérate!

