Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL, las noticias llegan recargadas: Birmex vuelve al ojo del huracán tras otorgar un contrato a una empresa bajo sospecha, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum reafirma su compromiso con el pueblo desde el Zócalo capitalino. Además, México refuerza la vacunación ante el aumento de casos de sarampión, Robbie Williams cancela su concierto en Turquía por amenazas internacionales, y Hamas e Israel buscan una tregua entre tensiones. En el Centro Histórico, los ciclotaxis ruedan sin freno y, en Chilpancingo, la impunidad y la violencia siguen marcando el pulso de la ciudad.
Una dosis de actualidad, política y caos urbano, servida con el estilo jocoso de siempre. Dale play y... ¡Entérate!