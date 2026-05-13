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Donald Trump estará frente a Xi Jinping en la que es la primera visita de un mandatario estadounidense a suelo chino desde 2017. Trump necesita una victoria para presumir. Xi necesita mostrar que China no cede ante la presión y que puede administrar a Estados Unidos sin desestabilizar su economía. ¿Qué podemos esperar de este encuentro? Julián Ventura, analista internacional; ex subsecretario de relaciones exteriores, nos habla al respecto.

En otros temas: Morena va por el desafuero de la gobernadora de Chihuahua tras el caso de agentes de la CIA / S&P modifica la perspectiva crediticia de México: de estable a negativa. Ve más deuda, poco crecimiento, y pone en duda cuánto tiempo aguantará el equilibrio.

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