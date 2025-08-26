Más Información
Noroña llama “cretino” a Rutilio Escandón por defender condiciones de Alligator Alcatraz; condena actitud “servil” ante EU
Senador Néstor Camarillo renuncia al PRI; partido pierde vicepresidencia en la Mesa Directiva y se reduce a 13 senadores
“El Mayo” pide a gente de Sinaloa “evitar la violencia”; “derramar sangre no sirve para nada”, afirma
UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados
Contagios de gusano barrenador en humanos se extienden a Yucatán y Tabasco; suman cuatro entidades con casos confirmados
Se forma tormenta tropical Juliette cerca de Baja California Sur; consulta aquí qué estados se verán afectados
Hoy hablamos cómo Trump vuelve a tirar hate, criminalizando y deshumanizando a migrantes en su discurso.
- También te contamos sobre el capo de capos: "El Mayo" Zambada se declara culpable en EU ¿El fin de una era en el narco?
- ¿Te imaginas votar desde los 16? Pues en el Senado ya hay propuesta y podría hacerse realidad.
- En deportes, Renata Zarazúa la rompe en el US Open y elimina a la sexta mejor del mundo. ¡Orgullo mexicano!
- Y en el mundo del espectáculo: la herencia de Silvia Pinal sorprende hasta a sus propios hijos ¿Cuánto dejó?
