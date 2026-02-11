Más Información
Sheinbaum destaca reducción en homicidios dolosos en lo que va de su gobierno; “es un logro de todo México”, afirma
Clara Brugada llama a no estigmatizar alcaldías que tienen más casos de sarampión; pide a medios manejar información con mucho cuidado
Aplican 14 millones de vacunas contra sarampión en el último año, reporta Salud; destaca esfuerzo coordinado
Juanita Guerra, entre el salón de belleza del Senado y señalamientos por hostigamiento a periodistas; esta es su trayectoria política
Hackeo al SAT, IMSS y Morena filtra datos de más de 36 millones de mexicanos; expertos advierten fallas estructurales en ciberseguridad
“Los mineros estamos de luto”: convocan a manifestación nacional tras hallazgo de trabajadores asesinados en Sinaloa; será el próximo sábado
Fiscalía de Guanajuato confirma seis detenciones por masacre en Salamanca; tres están vinculados a proceso y tres fueron liberados
Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: El Tren Interoceánico revela que no hay registros de mantenimiento de la Línea Z tras el descarrilamiento que dejó 14 muertos; comunidades de Zacatecas y Guerrero despiden entre música y lágrimas a los ingenieros asesinados en Sinaloa; México sigue estancado en la lucha contra la corrupción, según Transparencia Internacional; la CDMX regulariza los sitios de vacunación contra el sarampión para que la ciudadanía tenga claridad sobre dónde acudir; Donovan Carrillo alcanza la final del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno; y San Francisco proclama el Día de Los Tigres del Norte, celebrando el impacto cultural del grupo en la comunidad latina y migrante. Noticias, contexto y protagonistas en un solo episodio que no te puedes perder. Actualidad, contexto y las voces que están dando de qué hablar, en un solo episodio. Dale play y... ¡Entérate!
