Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: El Tren Interoceánico revela que no hay registros de mantenimiento de la Línea Z tras el descarrilamiento que dejó 14 muertos; comunidades de Zacatecas y Guerrero despiden entre música y lágrimas a los ingenieros asesinados en Sinaloa; México sigue estancado en la lucha contra la corrupción, según Transparencia Internacional; la CDMX regulariza los sitios de vacunación contra el sarampión para que la ciudadanía tenga claridad sobre dónde acudir; Donovan Carrillo alcanza la final del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno; y San Francisco proclama el Día de Los Tigres del Norte, celebrando el impacto cultural del grupo en la comunidad latina y migrante. Noticias, contexto y protagonistas en un solo episodio que no te puedes perder. Actualidad, contexto y las voces que están dando de qué hablar, en un solo episodio. Dale play y... ¡Entérate!