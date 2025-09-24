Hoy en TU DÍA CON EL UNIVERSAL, el gobierno mexicano se puso serio: ultimátum a las farmacéuticas que no han entregado medicamentos —“ya no estamos jugando”— y Claudia Sheinbaum advierte que si no cumplen, quedarán fuera del negocio y hasta con denuncias penales. Pero los problemas no paran ahí: se filtró la base de datos de pensionados del IMSS, el ambulantaje tomó los alrededores del Zócalo como si fuera su propio centro comercial, y desde el otro lado de la frontera, Trump arremete contra la ONU con su ya clásico discurso incendiario: “migración es la muerte”.

