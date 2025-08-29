Más Información

Lenia Batres pide “sanción inmediata” para medios que mientan; propone modificar Ley de Derecho de Réplica

“Saludos a La Barredora”, le gritan a Adán Augusto en paseo por la CDMX; acude a reunión plenaria de Morena

SEP ofrece disculpa a 18 víctimas de agresión sexual en la CDMX; padres piden que esto no siga ocurriendo

Noroña califica como "ruin" la cobertura sobre agresión de Alito Moreno; “ustedes van a ser los siguientes”, advierte

Alito Moreno solicita ingresar al mecanismo de protección tras agresión a Noroña; interpone denuncia en la FGR por lesiones

Entra en vigor la regulación de bicimotos en CDMX

Muere bebé abandonada en baños afuera del Metro UAM-I; IMSS Bienestar informa que la pequeña presentó varias complicaciones

Previo al regreso a clases, Coahuila reporta 53 casos de sarampión; reforzarán programa de vacunación

Hoy en El Senado se vuelve La Rosa de Guadalupe con el pleito entre Claudia Sheinbaum y Alito Moreno —sí, hubo gritos, acusaciones de “porro” y hasta marcha incluida. Además, te contamos por qué los franeleros se van a enfrentar a penas más duras en CDMX, la triste historia del bebé hallado en baños del Metro UAM-I, y cómo colectivos exigen a la FGR liberar objetos clave del rancho Izaguirre.

También, el ICE de EE. UU. sube la recompensa por Alfredo Guzmán a 10 millones de dólares (spoiler: no es por buen comportamiento), Renata Zarazúa cae con garra en el US Open, y Yolanda Andrade rompe corazones con una confesión sobre su salud mientras le manda todo su amor a Thalía.

Prepárate para un episodio con drama político, justicia, tenis, crimen organizado y una dosis de nostalgia pop. Todo en menos de lo que tarda Alito en convocar otra marcha. 💥

Dale play y... ¡Entérate!

