Hoy en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: El Senado se vuelve La Rosa de Guadalupe con el pleito entre Claudia Sheinbaum y Alito Moreno —sí, hubo gritos, acusaciones de “porro” y hasta marcha incluida. Además, te contamos por qué los franeleros se van a enfrentar a penas más duras en CDMX, la triste historia del bebé hallado en baños del Metro UAM-I, y cómo colectivos exigen a la FGR liberar objetos clave del rancho Izaguirre.

También, el ICE de EE. UU. sube la recompensa por Alfredo Guzmán a 10 millones de dólares (spoiler: no es por buen comportamiento), Renata Zarazúa cae con garra en el US Open, y Yolanda Andrade rompe corazones con una confesión sobre su salud mientras le manda todo su amor a Thalía.

Prepárate para un episodio con drama político, justicia, tenis, crimen organizado y una dosis de nostalgia pop. Todo en menos de lo que tarda Alito en convocar otra marcha. 💥

Dale play y... ¡Entérate!