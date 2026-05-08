Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: SEP recorta un mes de clases; habrá 90 días de vacaciones. El crimen organizado usa nuevas técnicas. Incendio en la Feria Tabasco deja 5 muertos. La OMS dice que hantavirus no es el inicio de una nueva pandemia. Detectan en el Estado de México 30 grupos dedicados a la extorsión. Al final descubre qué bebidas te hidratan o te deshidratan en una ola de calor. Dale play y... ¡Entérate!