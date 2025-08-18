Más Información
Labores de inteligencia detectaron entre junio y julio que intentaron estrenar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para el contrabando de drogas.
Según documentos oficiales en poder de EL UNIVERSAL, en el Almacén de Carga Nacional No. 1, operado por la empresa importadora Admerce en el AIFA, se aseguró un cargamento de 286.224 kilogramos de metanfetamina con valor aproximado en el mercado negro de 30 millones de dólares. Además, en el mismo aeropuerto, que inauguró Andrés Manuel López Obrador el 21 de marzo de 2022, también se incautaron 253 kilos de cocaína.
Información del Registro Público de Comercio refiere que el domicilio fiscal de la empresa está en Culiacán, Sinaloa, y fue constituida el 20 de mayo de 2013 por los socios Consuelo Diaz Lamarca (40%), Ángela Violeta López (60%) y Revueltas Sarabia Asociados, con 70 mil acciones.
Según estadísticas obtenidas por EL UNIVERSAL, la mayoría de las incautaciones en esta terminal aérea
eran por contrabando personal, es decir, los conocidos como burreros; sin embargo, a las autoridades les sorprendió la cantidad de droga que encontraron en el AIFA.