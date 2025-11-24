Más Información
Segob llama a mesa de trabajo ante amago de bloqueos para este lunes; pide evitar acciones que afecten a la ciudadanía
Llega a México Xiomara Castro, presidenta de Honduras, para reunirse con Sheinbaum; fue recibida por el canciller De la Fuente
Congreso de CDMX alista comisión para investigar marcha de Generación Z; Morena descarta "venganzas"
Felicitación a Fátima Bosch fue "por entusiasmo popular", dice Pemex; se deslinda de empresas señaladas de injerencia en Miss Universo
Presidente de Perú, abierto a ingresar a embajada de México para detener a exprimera ministra Betssy Chávez
En este episodio te contamos por qué el Tren Interoceánico va con menos presupuesto del esperado y cómo eso prende focos rojos sobre su futuro. Además, hablamos del debate que trae de cabeza a todos: la baja productividad laboral y lo que significa para el aumento salarial. En deportes, las Tigres Femenil rugen fuerte y levantan su séptima estrella en la Liga MX. Y cerramos con Robbie Williams, quien encendió las redes al advertir sobre los riesgos de las inyecciones para bajar de peso, tras sus propios problemas de salud.
