En este episodio te contamos por qué el Tren Interoceánico va con menos presupuesto del esperado y cómo eso prende focos rojos sobre su futuro. Además, hablamos del debate que trae de cabeza a todos: la baja productividad laboral y lo que significa para el aumento salarial. En deportes, las Tigres Femenil rugen fuerte y levantan su séptima estrella en la Liga MX. Y cerramos con Robbie Williams, quien encendió las redes al advertir sobre los riesgos de las inyecciones para bajar de peso, tras sus propios problemas de salud.