¡Bienvenidos a Línea de Fondo!

Comenzó lo que para muchos es la mejor época del año, con el inicio de la temporada 2025 de la NFL y, por supuesto, su podcast de deportes preferido les lleva un adelanto de lo que esperamos para uno de los mejores espectáculos del deporte en el mundo:

Análisis del Kickoff entre Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys

También nuestras predicciones para los mejores equipos de la liga. ¿Quiénes son los favoritos para el Superbowl? ¿Quiénes serán las franquicias sorpresa?.

Y claro, no nos olvidamos del presente de los equipos favoritos en México : Dallas Cowboys, San Francisco 49ers, Pittsburgh Steelers y hasta los Miami Dolphins

Quédense al final porque Javier recomienda un parlay para este fin de semana, por si quieren meterle unos pesitos (todo con responsabilidad)