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El Gabinete de Seguridad viajó a Sinaloa para atender el caso Rubén Rocha, mientras desde Palacio Nacional se insiste en que no hay pruebas contra el morenista. Ya no estamos solamente ante un expediente judicial. Es una prueba de estrés para la relación México-Estados Unidos. Carol Solís, periodista y analista, nos habla al respecto.

En otros temas: El gobierno presenta una nueva estrategia para impulsar la inversión. Menos burocracia, más inversión… esa es la promesa a los empresarios / Ataques con misiles y drones en el Golfo vuelven a poner a Estados Unidos e Irán al borde de una escalada militar.

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